Mega-Sena de hoje vai pagar bolada de R$ 185 milhões

A Mega-Sena sorteia um prêmio estimado em R$ 185 milhões nesta terça-feira, dia 20 de outubro, a partir das 21h. O concurso 3072 acumulou após ninguém acertar as seis dezenas no domingo (18), e agora o valor pode sair para uma única aposta ou ser dividido entre os ganhadores da faixa principal.

No concurso 3071, realizado no domingo (18), os números sorteados foram 12, 22, 41, 45, 51 e 52. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou para o sorteio desta terça-feira. Mesmo sem ganhadores na faixa principal, milhares de apostas receberam valores menores. A quina teve 102 jogos premiados, com R$ 58.806,72 para cada um. Na quadra, 7.381 apostas acertaram quatro números e ganharam R$ 1.339,55 cada.

Como apostar na Mega-Sena nesta terça-feira?

A aposta pode ser feita presencialmente em uma casa lotérica credenciada ou pela internet, no portal Loterias Online e no aplicativo oficial das Loterias Caixa. O jogador escolhe de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante e paga de acordo com a quantidade selecionada. O sorteio será realizado às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os interessados em concorrer precisam registrar o jogo até as 20h nas casas lotéricas ou pelos canais oficiais de apostas da Caixa Econômica Federal.

Na aposta simples, são seis dezenas e o custo é de R$ 6. Também é possível deixar o sistema escolher os números, por meio da Surpresinha, ou repetir a mesma combinação em concursos consecutivos com a Teimosinha.

Outra alternativa é participar de um Bolão da Mega-Sena. Nesse formato, várias pessoas dividem o custo da aposta e, caso o jogo seja premiado, recebem partes do valor de acordo com as cotas adquiridas. A Caixa estabelece regras específicas para o número de participantes, o preço mínimo e a comercialização das cotas.

O prazo regular para registrar apostas nesta terça-feira termina às 20h. É recomendável não deixar o jogo para os últimos minutos, especialmente nas plataformas digitais, para evitar problemas de acesso ou pagamento.

Quanto custa jogar na Mega-Sena e quais são as chances de ganhar?

O preço da aposta aumenta conforme o número de dezenas marcadas. Como cada número adicional forma novas combinações possíveis, a probabilidade de acertar as seis dezenas também melhora. Confira os valores e as chances de ganhar o prêmio principal em algumas modalidades:

6 números: R$ 6 — chance de 1 em 50.063.860.

7 números: R$ 42 — chance de 1 em 7.151.980.

8 números: R$ 168 — chance de 1 em 1.787.995.

9 números: R$ 504 — chance de 1 em 595.998.

10 números: R$ 1.260 — chance de 1 em 238.399.

Os valores e as probabilidades seguem a tabela da Mega-Sena divulgada pela Caixa. A aposta pode ter até 20 dezenas, mas o custo cresce consideravelmente nas combinações maiores. Também há premiação para quem acerta cinco números, na quina, ou quatro, na quadra. Em uma aposta simples de seis dezenas, a chance de acertar a quina é de uma em 154.518; para a quadra, é de uma em 2.332.

Marcar mais números aumenta a chance matemática de ganhar, mas exige um investimento maior. Não existe combinação capaz de garantir o prêmio, e todas as apostas simples têm a mesma probabilidade de acertar as seis dezenas.

Como receber o prêmio da Mega-Sena?

Quem acertar uma das faixas premiadas deve apresentar o comprovante original da aposta e um documento oficial de identificação com CPF. O pagamento segue os procedimentos estabelecidos pela Caixa, e prêmios de maior valor precisam ser retirados em uma agência do banco.

Para apostas feitas pela internet, o resgate deve seguir as orientações do canal digital utilizado. O comprovante precisa ser guardado até a confirmação do pagamento, e o resultado deve ser conferido com atenção para evitar que um prêmio passe despercebido.

O prazo para retirar os valores é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio. Depois desse período, os prêmios não resgatados são destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O resultado da Mega-Sena desta terça-feira será divulgado após o sorteio pelo jornal DCI, com as seis dezenas, o número de apostas ganhadoras em cada faixa e os valores pagos aos premiados.