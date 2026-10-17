Mega-Sena prepara sorteio especial com prêmio de R$ 170 milhões

Mega-Sena está acumulada desde o mês passado

A Mega-Sena pode pagar um prêmio estimado em R$ 170 milhões neste domingo, dia 18 de outubro. O concurso 3071 será realizado após cinco sorteios consecutivos sem ganhador na faixa principal. Para levar a bolada, é preciso acertar as seis dezenas sorteadas.

Que horas será o sorteio da Mega-Sena 3071?

O sorteio da Mega-Sena 3071 está marcado para acontecer domingo de manhã, às 11h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até as 20h deste sábado nas casas lotéricas e pelos canais digitais das Loterias Caixa. O resultado e a transmissão do sorteio podem ser acompanhados pelos canais oficiais da Caixa.

A loteria realiza sorteios às terças e quintas-feiras, a partir das 21h, e aos domingos, a partir das 11h, conforme o calendário oficial das Loterias Caixa. Isso significa que o sorteio de hoje é excepcional.

Para jogar na Mega-Sena, o apostador precisa escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante.

A aposta simples, com seis dezenas, custa atualmente R$ 6. Também é possível marcar mais números no mesmo jogo ou participar de um bolão para aumentar as possibilidades de premiação.

Quem prefere apostar pela internet pode utilizar o aplicativo ou o portal Loterias Caixa. Também é possível fazer a aposta presencialmente em uma casa lotérica credenciada.

Quanto custa apostar na Mega-Sena?

O preço aumenta conforme a quantidade de dezenas escolhidas. Confira os valores atuais:

6 números: R$ 6

7 números: R$ 42

8 números: R$ 168

9 números: R$ 504

10 números: R$ 1.260

11 números: R$ 2.772

12 números: R$ 5.544

13 números: R$ 10.296

14 números: R$ 18.018

15 números: R$ 30.030

16 números: R$ 48.048

17 números: R$ 74.256

18 números: R$ 111.384

19 números: R$ 162.792

20 números: R$ 232.560

Os valores e as probabilidades são definidos pelas regras atuais da Caixa.

Qual é a chance de ganhar na Mega-Sena?

Na aposta simples, com seis dezenas, a probabilidade de acertar os seis números da Mega-Sena é de 1 em 50.063.860.

Para a Quina, a chance é de 1 em 154.518. Já a probabilidade de acertar quatro dezenas é de 1 em 2.332.

Ao selecionar mais números, a probabilidade de ganhar aumenta, mas o preço da aposta também sobe.

Durante o sorteio, o Jornal DCI acompanha o resultado da Mega-Sena, os números sorteados, o rateio e a lista de apostas vencedoras.