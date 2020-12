Mega da Virada 2020: saiba como apostar online

Está pensando em jogar na Mega da Virada 2020 mas não quer enfrentar as filas das lotéricas? Saiba que é possível realizar o seu jogo sem sair de casa. Apostar online não é difícil, porém funciona de uma maneira um pouco diferente de como é feito nas lotéricas.

Por isso, é importante saber o passo a passo para registrar o jogo da Mega da Virada 2020 pela internet. Dessa forma, ao menos, uma chance de ganhar dentre as mais de 50 milhões estará garantida.

Prêmio de R$ 300 milhões pode render R$ 347 mil por mês.

Como apostar na Mega da Virada 2020 pela internet?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Antes de tudo, para apostar na Mega da Virada 2020 pela Internet o jogador deve acessar o site Loterias Caixa (http://www.loteriasonline.caixa.gov.br). Logo na página inicial, do lado esquerdo do usuário, terá um campo para as apostas online escrito: “clique e aposte”.

Em seguida, o apostador será direcionado para uma página em que deverá confirmar se tem 18 anos ou mais. De acordo com a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Art 81, os produtos lotéricos são exclusivamente destinados ao público adulto.

A partir disso, o usuário é direcionado para uma nova página Loterias Online da Caixa. Para concorrer ao concurso especial, existem duas opções: o combo de apostas da Mega da Virada ou apostas avulsas.

Diferente das casas lotéricas, no canal eletrônico é preciso gastar, no mínimo, R$ 30 com apostas. Portanto, é possível fazer mais de um jogo ou adicionar mais números no mesmo volante até chegar no valor mínimo.

Mega Sena da Virada: quais números têm mais chances de sair?

Como funciona o combo de apostas da Caixa?

Os combos de apostas da Caixa, são conjuntos de jogos de valores mínimos de R$ 30. Cada combo tem uma quantidade de apostas, que varia dependendo do valor cobrado na modalidade, até atingir R$ 30.

Por exemplo, a aposta simples da Mega da Virada 2020 custa R$ 4,50. Então, para chegar no valor mínimo, o combo será composto por sete jogos, custando R$ 31,50.

Outro característica do combo está na escolha dos números. O sistema seleciona as dezenas aleatoriamente,

Apenas é possível ver os números escolhidos antes de pagar.

Mas, para isso, o apostador deverá selecionar essa opção logo após clicar em “Aposte já”.

Como funcionam as apostas avulsas da Mega da Virada 2020?

No menu da página Loterias Online da Caixa, o usuário deverá clicar em Mega da Virada para conseguir fazer apostas avulsas. Outra opção também é descer a barra de rolagem até “Todos os Produtos” – o primeiro já será Mega da Virada – e clicar “Aposte Agora!”.

Em seguida, será aberta a página de apostas da Mega da Virada 2020. Um volante eletrônico já estará disponível para ser preenchido manualmente ou aleatório.

Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, você deve marcar de 6 a 15 números do volante.

Também é possível escolher algumas dezenas e completar a aposta pelo sistema. Mais embaixo, estarão as seguintes opções:

Surpresinha – Escolha das dezenas feita aleatoriamente pelo sistema.

Quantidade de números da aposta – de seis a 15 números dos 60 disponíveis.

Bolão da Mega da Virada: como fazer e aumentar as chances de ganhar.

Pagamento de aposta online

Após escolher seus jogos, o apostador “ir para o pagamento”. É necessário fazer um cadastro para conseguir concluir a compra.

Guarde bem seu login e senha, pois nas próximas vezes que for realizar mais apostas, não terá o trabalho de recuperar a senha. Feito o cadastro, é hora do pagamento.

O único meio de pagamento é com cartão de crédito – que pode ser salvo para compras futuras. Depois é só finalizar clicando em “comprar”.

Para acessar sua aposta, é só ir em “Minha Conta” e depois clicar em “Compras”. Ela ficará salva e pode ser consultada quantas vezes o apostador quiser.

As apostas poderão ser feitas até às 17h do dia do concurso da Mega da Virada 2020, número 2330, 31 de dezembro.

Apostar na Mega da Virada 2020 pelo celular

Baixando o aplicativo Loterias Caixa, os apostadores conseguem apostar tanto pelo celular, quanto pelo tablet de sistema Android ou IOS. O passo a passo para fazer os jogos é o mesmo do site.

A diferença é que será possível ter mais praticidade para apostar de qualquer lugar. Dessa maneira, ficará ainda mais fácil de concorrer ao prêmio de R$ 300 milhões da Mega da Virada 2020.

Chances de acertar na Mega da Virada 2020

Dependendo da quantidade de números no volante, as chances de acertar o resultado final aumenta. O valor da aposta, no entanto, fica mais caro. Confira a seguir na tabela de preços e probabilidades da Caixa.

Quantidade Nº Jogados Valor de Aposta Probabilidade de acerto (1 em…) 6 R$ 4,50 50.063.860 7 R$ 31,50 7.151.980 8 R$ 126,00 1.787.995 9 R$ 378,00 595.998 10 R$ 945,00 238.399 11 R$ 2.079,00 108.363 12 R$ 4.158,00 54.182 13 R$ 7.722,00 29.175 14 R$ 13.513,50 16.671 15 R$ 22.522,50 10.003

Fonte: Caixa Econômica Federal