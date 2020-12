Mega da Virada 2020 pode render R$ 347 mil por mês

A Mega da Virada 2020 promete mudar a vida de ao menos um apostador que conseguir acertar as dezenas premiadas no dia 31 de dezembro. Com prêmio estimado em R$ 300 milhões, a bolada pode render até R$ 347 mil ao mês na poupança para o sortudo que garantir a premiação sozinho.

Como sempre, os apostadores interessados em jogar podem fazer o jogo nas casas lotéricas ou pela internet (www.loterias.caixa.gov.br).

Veja como aumentar a chance de ganhar.

O valor mínimo para apostar na Mega da Virada é R$ 4,50. O que corresponde a um jogo de seis dezenas. É permitido ainda fazer jogos com mais dezenas. Um jogo com 7 dezenas, por exemplo, custa R$ 31,50. Os jogos são feitos em volantes específicos da Mega da Virada.

O prêmio da Mega da Virada 2020 não há acúmulos. Ou seja, caso a faixa principal não tenha ganhadores, a premiação será dividida entre os acertadores da Quina e assim por diante.

Saiba como funciona o prêmio da quina do concurso.

Quanto rende R$ 300 milhões na poupança?

O rendimento da poupança se calcula com 70% da taxa Selic, caso esteja em 8,5% ou menos. Depois disso soma-se a Taxa de Referência (TR). Atualmente a TR está zerada e a Selic está em 2%. Então, a poupança rende 1,4% ao ano e aproximadamente 0,11% ao mês.

Segundo o último Boletim Focus, divulgado em 16 de dezembro, a projeção para inflação em 2021 é de 3,22%. Caso esse valor se confirme, há perda do poder de compra em 1,82% ao optar pela poupança. Isso porque, nesse cenário o investimento rende menos que a inflação, ou seja, é menor que a variação de preços de produtos e serviços. A saber, a estimativa para inflação em 2020 é de 3,25%. Existem outros investimentos com rendimento acima da inflação.

Sendo assim, considerando que a taxa Selic, o rendimento da poupança continue o mesmo. Caso o ganhador deixe seus R$ 300 milhões na poupança por um mês no ano que vem, seu rendimento será de R$ 347.774,05.

Em outra simulação, caso o investidor deixe o todo o dinheiro na poupança durante um ano, seu rendimento será de R$ 4.199.999,95.

As simulações foram feitas considerando o rendimento anual da poupança como 1,4%. Usando as ferramentas do iDinheiro, da Mobills e do Simulador de Poupança 2.0. Todos demonstraram os mesmos resultados.

Confira quais são os números mais sorteados.

Chances de acertar na Mega da Virada 2020

Dependendo da quantidade de números no volante, as chances de acertar o resultado final aumenta. O valor da aposta, no entanto, fica mais caro. Confira a seguir na tabela de preços e probabilidades da Caixa.

Quantidade Nº Jogados Valor de Aposta Probabilidade de acerto (1 em…) 6 R$ 4,50 50.063.860 7 R$ 31,50 7.151.980 8 R$ 126,00 1.787.995 9 R$ 378,00 595.998 10 R$ 945,00 238.399 11 R$ 2.079,00 108.363 12 R$ 4.158,00 54.182 13 R$ 7.722,00 29.175 14 R$ 13.513,50 16.671 15 R$ 22.522,50 10.003

Fonte: Caixa Econômica Federal

Como apostar na Mega da Virada pela internet?

As apostas pela internet são bem simples e práticas. Basta acessar o site Loterias Online, da Caixa e seguir o passo a passo:

Ao acessar o site, a Caixa vai te perguntar “ Você tem mais de 18 anos? “, marque sim caso você tenha. Como uma das exigências para fazer apostas, a Loteria só permite que maiores de idade realizem os jogos.

“, marque sim caso você tenha. Como uma das exigências para fazer apostas, a Loteria só permite que maiores de idade realizem os jogos. Em seguida, clique em “acessar”. no canto superior direito.

Caso você já tenha seu login basta acessar com CPF e senha. Do contrário, clique em “Cadastra-se” e seguia o passo a passo da Caixa.

Com login efetuado, você pode escolher algum combo de aposta que é oferecido pela Caixa. Ou, se preferir, pode montar o seu próprio jogo.

Para tentar acertar o resultado da Mega da Virada 2020, basta marcar de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante. Nessa modalidade, acertando a partir de duas dezenas já é possível ganhar prêmios. A aposta mínima, de cinco números, custa R$ 4,50.

Além disso, valor mínimo da compra de R$ 30 e máximo de R$ 500 por dia.

Após escolher o seu jogo, basta clicar no carrinho e efetuar o pagamento. O pagamento só pode ser feito pelo cartão de crédito ou pela conta no Mercado Pago.

Com pagamento feito, agora é só torcer. Quem sabe o próximo milionário não pode ser você?

Apostar pelo celular

Baixando o aplicativo Loterias Caixa, os apostadores conseguem apostar tanto pelo celular, quanto pelo tablet de sistema Android ou IOS. O passo a passo para fazer os jogos é o mesmo do site.

A diferença é que será possível ter mais praticidade para apostar de qualquer lugar. Dessa maneira, ficará ainda mais fácil de concorrer ao prêmio estimado de R$ 300 milhões da Mega da Virada 2020.