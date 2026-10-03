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Daniel Erthal e Renata se beijam durante festa em A Fazenda 18

Daniel Erthal e Renata se beijaram durante a terceira festa de A Fazenda 18

Escrito por Anny Malagolini
Daniel Erthal e Renata se beijam A Fazenda 18 Foto: Record TV
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Daniel Erthal e Renata protagonizaram um momento de romance durante a terceira festa de A Fazenda 18, realizada nesta sexta-feira (3), na Record. Os dois se beijaram na pista de dança após o show de Calcinha Preta.

A aproximação aconteceu enquanto os peões dançavam juntos e conversavam. Em determinado momento, Renata relembrou um carinho recebido de Daniel anteriormente e comentou sobre a situação.

“Teu cafuné ontem foi f*da”, disse a peoa.

Daniel, então, revelou que também estava esperando por uma oportunidade para se aproximar dela. “Eu acordo todo dia e tenho que disfarçar. Hoje vai acontecer alguma coisa!”, afirmou.

O ator ainda contou que havia comentado sobre a expectativa com Mariana Lima. “Eu espero acontecimentos!”, completou.

Pouco depois da conversa, os dois trocaram um beijo na pista de dança. A cena surpreendeu os outros participantes, que reagiram ao momento de romance entre os peões.

O beijo aconteceu em meio à festa, que reuniu os participantes de A Fazenda 18 para uma noite de música e confraternização após o show da banda Calcinha Preta.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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