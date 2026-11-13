Precisa consultar o Cadastro de Pessoa Física. Saiba como fazer a consulta do CPF da maneira mais rápida e gratuita.

Como fazer consulta do CPF pela internet? Veja como saber se há dívidas

Como fazer consulta do CPF pela internet? Veja como saber se há dívidas

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Consultar o CPF pela internet é uma forma de verificar se existem dívidas registradas no nome, acompanhar a pontuação de crédito e conferir a situação cadastral do documento na Receita Federal. O procedimento pode ser feito gratuitamente por meio de plataformas como Serasa, Consumidor Positivo e SPC Brasil.

O Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) é um registro administrado pela Receita Federal e utilizado para identificar os cidadãos em diferentes serviços e operações no país. O número é único e definitivo, sendo necessário em diversas atividades, como abertura de contas bancárias, solicitação de empréstimos, financiamentos e emissão de documentos.

Antes de fazer a consulta, porém, é importante saber que existem diferenças entre verificar se o CPF está regular na Receita Federal e descobrir se há restrições financeiras associadas ao documento.

Como consultar o CPF gratuitamente pela internet?

Quem deseja verificar a existência de dívidas ou descobrir se está com o nome negativado pode recorrer aos serviços de proteção ao crédito. Entre as principais opções estão Serasa, Consumidor Positivo, ligado à Boa Vista, e SPC Brasil.

As plataformas permitem acompanhar informações financeiras, consultar registros de inadimplência e, conforme o serviço escolhido, verificar o score de crédito.

Veja como fazer a consulta em cada uma delas.

1. Consulta do CPF na Serasa

A Serasa oferece consulta gratuita do CPF pelo site e aplicativo. O serviço permite verificar dívidas atrasadas ou negativadas, consultar informações financeiras e acompanhar o Serasa Score.

Para fazer a pesquisa, é necessário criar uma conta ou entrar com os dados de acesso já cadastrados.

Confira o passo a passo:

Acesse o site Serasa ou abra o aplicativo da empresa; Informe o CPF e a senha cadastrada; Caso seja o primeiro acesso, faça o cadastro gratuito com os dados pessoais solicitados; Na página inicial, procure a seção do Serasa Score para consultar a pontuação; Clique em “Meu CPF” para verificar dívidas e outras informações relacionadas ao documento.

A consulta pode ser realizada gratuitamente e quantas vezes o consumidor precisar. A plataforma também oferece serviços adicionais de monitoramento e proteção de dados, que podem ser contratados separadamente.

2. Como consultar o CPF na Boa Vista pelo Consumidor Positivo?

Outra alternativa é o Consumidor Positivo, plataforma relacionada à Boa Vista. O serviço disponibiliza consulta gratuita do CPF e do score de crédito pela internet ou aplicativo.

Para acessar as informações, o consumidor precisa realizar um cadastro e entrar na área pessoal.

Veja como consultar:

Entre no site do Consumidor Positivo; Informe o número do CPF na plataforma; Faça o login com a senha cadastrada ou crie uma conta; Depois de acessar a área do usuário, clique na opção “Meu CPF”; Consulte as informações disponíveis sobre a situação financeira e a pontuação de crédito.

Também é possível fazer o procedimento pelo aplicativo Consumidor Positivo, disponível para celulares Android e iOS.

A plataforma permite acompanhar o score, verificar informações financeiras e consultar possíveis pendências registradas em sua base de dados.

3. Como consultar o CPF no SPC Brasil?

O SPC Brasil também oferece opções de consulta pela internet. O consumidor pode utilizar o aplicativo SPC Consumidor para verificar informações relacionadas ao próprio documento, incluindo possíveis registros de inadimplência e pontuação de crédito.

Confira como fazer:

Baixe o aplicativo SPC Consumidor na Google Play ou na App Store; Faça o cadastro ou entre com seu login; Procure a opção de consulta do CPF; Escolha o tipo de consulta disponível; Acesse o relatório com as informações apresentadas.

O SPC Brasil disponibiliza modalidades gratuitas para a consulta do próprio CPF no aplicativo. A empresa também comercializa relatórios mais completos na loja oficial, com valores que variam conforme as informações incluídas no serviço.

Entre os dados que podem aparecer em consultas mais detalhadas estão registros de inadimplência, informações cadastrais, protestos, cheques e histórico de crédito.

Como consultar a situação cadastral do CPF na Receita Federal?

Se a intenção é saber se o CPF está regular, suspenso ou pendente de regularização, a consulta deve ser feita diretamente na Receita Federal.

O procedimento é gratuito e permite emitir o comprovante de situação cadastral do documento.

Veja como fazer:

Acesse o serviço Consultar CPF na Receita Federal; Clique na opção para iniciar a consulta; Informe os dados pessoais solicitados; Faça a verificação de segurança, quando apresentada; Consulte o resultado e, se necessário, emita o comprovante de situação cadastral.

O atendimento é realizado pela internet e a Receita Federal também disponibiliza orientações para quem precisa corrigir informações ou resolver pendências no cadastro.

Quais são as situações possíveis do CPF?

Após a consulta na Receita Federal, o documento pode apresentar diferentes situações cadastrais. Cada uma indica uma condição específica:

Regular: não foram identificadas pendências que impeçam a regularidade cadastral.

não foram identificadas pendências que impeçam a regularidade cadastral. Pendente de regularização: geralmente ocorre quando o contribuinte deixa de entregar alguma declaração do Imposto de Renda obrigatória.

geralmente ocorre quando o contribuinte deixa de entregar alguma declaração do Imposto de Renda obrigatória. Suspenso: indica que há informações incorretas ou incompletas no cadastro.

indica que há informações incorretas ou incompletas no cadastro. Cancelado: pode ocorrer em situações de duplicidade de inscrição ou por decisão administrativa ou judicial.

pode ocorrer em situações de duplicidade de inscrição ou por decisão administrativa ou judicial. Titular falecido: situação registrada quando a Receita Federal recebe a informação de falecimento do titular.

situação registrada quando a Receita Federal recebe a informação de falecimento do titular. Nulo: ocorre quando é constatada fraude na inscrição do CPF.

Quem encontrar alguma dessas situações deve consultar as orientações oficiais da Receita Federal para identificar o motivo e saber como regularizar o documento.

Qual é a diferença entre CPF irregular e CPF negativado?

Ter o CPF irregular na Receita Federal não significa necessariamente que a pessoa esteja com dívidas ou tenha o nome negativado.

A situação cadastral está relacionada aos dados registrados no órgão, enquanto a negativação ocorre quando uma dívida é registrada em um cadastro de inadimplentes, como os mantidos pelos birôs de crédito.

O score, por sua vez, é uma pontuação utilizada para auxiliar empresas na análise de risco de crédito. Ele considera informações relacionadas ao histórico financeiro do consumidor.

Por isso, uma pessoa pode ter o CPF regular na Receita Federal e, ao mesmo tempo, possuir dívidas registradas na Serasa ou no SPC Brasil.

Para ter uma visão mais completa, é recomendável verificar tanto a situação cadastral no órgão federal quanto os registros financeiros nas plataformas de proteção ao crédito.

Perguntas frequentes sobre consulta de CPF