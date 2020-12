Mega da Virada: 5 curiosidades sobre a maior premiação do ano

O sorteio especial de fim de ano da Mega-Sena com o prêmio estimado em R$ 300 milhões é o mais aguardado pelos amantes de loterias. Totalizando 11 concursos já realizados, algumas curiosidades da Mega da Virada podem deixar qualquer um surpreso.

Entregando o maior prêmio de todas as modalidades lotéricas, até quem não tem o hábito de apostar, acaba testando a sorte. O primeiro concurso da Mega da Virada foi realizado em 2009, e, desde então, não parou de fazer sucesso.

Faltando apenas alguns dias para o sorteio especial do concurso 2330, previsto para 31 de dezembro, as apostas já estão sendo captadas. Tanto para quem já apostou, quanto para quem ainda vai apostar, listamos as cinco curiosidades da Mega da Virada mais interessantes.

Números iguais sorteados na Mega da Virada

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Dois números já sorteados na Mega da Virada despertaram bastante curiosidade. Isso porque os dois saíram duas vezes cada um, nos mesmos concursos.

A dupla de dezenas, que apareceram nos sorteios de 2010/2011 e 2017/2018, são: 34 e 37. Será que esses dois números também podem aparecer no resultado da Mega da Virada 2020/ 2021?

Confira o resultado dos concursos:

2010/ 2011, concurso 1245, as dezenas foram as seguintes: 02 10 34 37 43 50

2017/ 2018, concurso 2000, as dezenas foram as seguintes: 03 06 10 17 34 37

Veja quais são os números mais sorteados no concurso especial da Mega-Sena

Cidades com mais ganhadores

De acordo com a Caixa, 107 apostas já acertaram os resultados das “Megas da Virada”. Porém, curiosamente, algumas cidades tiveram mais sortudos que outras.

Confira as três cidades com mais ganhadores da Mega da Virada:

São Paulo capital teve 10 apostas ganhadoras

Brasília, Distrito Federal, teve quatro apostas ganhadoras

Belo Horizonte, Minas Gerais, teve quatro apostas ganhadoras

Confira todas as cidades que tiveram ganhadores da Mega da Virada

Estados com mais ganhadores

Outra curiosidade da Mega da Virada, assim como as cidades, são alguns estados que também tiveram mais ganhadores do que outros. Cerca de 20 estados já tiveram acertadores do resultado do concurso especial da Mega-Sena.

Entretanto, os três que tiveram mais acertadores foram:

São Paulo teve 22 apostas ganhadoras

Bahia teve 21 apostas ganhadoras

Minas Gerais teve 11 apostas ganhadoras

Mega da Virada com mais ganhadores

Já pensou acertar todos os números da Mega da Virada 2020/ 2021 e descobrir que mais 51 apostas acertaram também? Isso foi o que aconteceu com os apostadores do concurso 2110 de 2018/ 2019.

Após a divulgação do resultado, a Caixa informou que 52 jogadores acertaram as dezenas (05 10 12 18 25 33) e tiveram que dividir o prêmio. Apesar da quantidade de acertadores, todos ainda se tornaram milionários, pois receberam R$ 5,8 milhões cada.

Saiba quais foram os maiores prêmios já entregues no concurso de fim de ano

Maior prêmio da Mega da Virada

Ao longo dos anos, o prêmio da Mega da Virada foi aumentando até chegar ao atual estimado em R$ 300 milhões. Contudo, para fechar o valor do prêmio a Caixa realiza uma série de cálculos que depende, principalmente, do total arrecadado na captação das apostas.

Por isso, nem sempre o prêmio entregue na categoria principal condiz exatamente com o que estava estimado. O valor tanto pode aumentar, quanto diminuir.

Dessa forma, o concurso que mais conseguiu arrecadar e entregou o maior prêmio da história de R$ 306,7 milhões. Uma outra curiosidade da Mega da Virada é que este prêmio não foi do último sorteio e sim de 2017/ 2018.