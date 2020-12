Mega da Virada 2020: faltam 20 dias para o sorteio; saiba como apostar

Atenção, apostadores! Já começou a contagem regressiva para o sorteio da Mega da Virada 2020, que será no dia 31 de dezembro. Neste ano, o prêmio é estimado em R$ 300 milhões – e o melhor, as apostas estão abertas. Os jogos podem ser realizados até às 17h do último dia do mês.

Como sempre, os apostadores interessados em jogar podem fazer o jogo nas casas lotéricas ou pela internet (www.loterias.caixa.gov.br)

O valor mínimo para apostar na Mega da Virada é R$ 4,50. O valor corresponde a um jogo de seis dezenas. É permitido ainda fazer jogos com mais dezenas. Um jogo com 7 dezenas, por exemplo, custa R$ 31,50. Os jogos são feitos em volantes específicos da Mega da Virada.

O prêmio da Mega da Virada 2020 não há acúmulos. Ou seja, caso a faixa principal não tenha ganhadores, a premiação será dividida entre os acertadores da Quina e assim por diante.

Como apostar na Mega da Virada 2020 pela internet?

As apostas pela internet são bem simples e práticas. Basta acessar o site Loterias Online, da Caixa e seguir o passo a passo:

Ao acessar o site, a Caixa vai te perguntar “ Você tem mais de 18 anos? “, marque sim caso você tenha. Como uma das exigências para fazer apostas, a Loteria só permite que maiores de idade realizem os jogos.

“, marque sim caso você tenha. Como uma das exigências para fazer apostas, a Loteria só permite que maiores de idade realizem os jogos. Em seguida, clique em “acessar”. no canto superior direito.

Caso você já tenha seu login basta acessar com CPF e senha. Do contrário, clique em “Cadastra-se” e seguia o passo a passo da Caixa.

Com login efetuado, você pode escolher algum combo de aposta que é oferecido pela Caixa. Ou, se preferir, pode montar o seu próprio jogo.

Para tentar acertar o resultado da Mega da Virada 2020, basta marcar de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante. Nessa modalidade, acertando a partir de duas dezenas já é possível ganhar prêmios. A aposta mínima, de cinco números, custa R$ 4,50.

Além disso, valor mínimo da compra de R$ 30 e máximo de R$ 500 por dia.

Após escolher o seu jogo, basta clicar no carrinho e efetuar o pagamento. O pagamento só pode ser feito pelo cartão de crédito ou pela conta no Mercado Pago.

Com pagamento feito, agora é só torcer. Quem sabe o próximo milionário não pode ser você?

Apostar pelo celular

Baixando o aplicativo Loterias Caixa, os apostadores conseguem apostar tanto pelo celular, quanto pelo tablet de sistema Android ou IOS. O passo a passo para fazer os jogos é o mesmo do site.

A diferença é que será possível ter mais praticidade para apostar de qualquer lugar. Dessa maneira, ficará ainda mais fácil de concorrer ao prêmio estimado de R$ 300 milhões da Mega da Virada 2020.