Mega da virada 2023: apostas começam dia 14 de novembro

Quem não quer realizar o sonho de ser milionário? Aqueles que desejam começar o próximo ano com dinheiro no bolso podem tentar a sorte na Mega da Virada 2023. O concurso será sorteado no dia 31 de dezembro, um sábado, mas as apostas já começarão a ser vendidas em 14 de novembro.

Em 2021, duas apostas acertaram os números sorteados e dividiram o prêmio de R$ 378 milhões, o que resultou em R$ 189 milhões para cada. Os números vencedores foram 12 – 15 – 23 – 32 – 33 – 46.

Quando será a Mega da virada 2023

Se seguir a tradição, a Mega da Virada 2023 será sorteada às 20h do dia 31 de dezembro. As apostas seão vendidas até às 19h do mesmo dia nas lotéricas e até às 17h pela internet.

De acordo com o calendário de sorteios da Caixa, os bilhetes passarão a ser comercializados no dia 14 de novembro em lotéricas e site.

Fazer apostas na véspera do Ano Novo já virou tradição entre os brasileiros. A Mega da Virada é uma loteria da Caixa Econômica Federal, sorteada desde 2008, no dia 31 de dezembro.

O valor sorteado é acumulado durante o ano todo, de loterias em que não tiveram vencedores. Mas a Mega da Virada não acumula, então, alguém vai levar a bolada para casa e começar o ano seguinte milionário.

Prêmio da Mega da Virada 2023

Cada ano, o prêmio da Mega da Virada é diferente, pois ele é acumulado dos outros sorteios em que não há vencedores. Portanto, só é possível saber o valor exato que será sorteado pouco tempo antes do concurso ser realizado.

Segundo os valores da Caixa Econômica Federal, o valor acumulado para o sorteio da virada está em R$ 110.916.322,96. A expectativa, no entanto, é que esse número aumente até o dia 31 de dezembro. Em 2021, o prêmio foi de R$ 378 milhões.

Vale lembrar que a Mega da Virada não é acumulativa, ou seja, alguém tem que sair vencedor. Se ninguém acertar os 6 números, leva quem acertar 5 números e assim sucessivamente.

Os sorteios da loteria são realizados no Espaço da Sorte pela Caixa, em São Paulo (SP). A Mega da Virada é transmitida ao vivo pelo canal da Caixa no Youtube e por seu perfil no Facebook. Além disso, o apostador pode acompanhar diariamente os sorteios no DCI.

Como jogar na Mega da Virada?

As vendas dos bilhetes ainda não começaram, mas enquanto isso, nós te ensinamos a apostar no concurso. Para jogar, é preciso escolher de 6 a 15 números, que vão de 1 a 60, no volante. Os jogos podem ser adquiridos em qualquer lotérica da Caixa e também pelo site e aplicativo do banco.

A aposta simples, de 6 números, custa R$ 4,50, à medida que o jogador escolher mais algoritmos, a cartela fica mais cara. Quem não acertar os 6 números vencedores ainda pode levar uma quantia para casa. Aqueles que fizerem a quina (cinco números) ou a quadra (quatro números) também são premiados.

Veja como apostar:

Lotérica

Para jogar na lotérica, o jogador deve comparecer ao local e comprar seu jogo. Ele deve, então, escolher quantos números vai jogar e selecioná-los, à mão, na cartela. Feito isso, basta fazer a validação da aposta com o atendente.

Quem comprar a cartela na lotérica, deve marcar, à mão, os números que escolher e fazer a aposta no local. É possível fazer quantos jogos quiser nas lotéricas.

Site da Caixa

Entre no site e faça seu cadastro, se ainda não tiver;

Escolha a opção do jogo que deseja, no caso, a Mega da Virada;

Escolha seus números preenchendo o volante online;

Escolhidos os números, clique em “colocar no carrinho”;

Vá ao pagamento e finalize sua aposta.

Vale lembrar que para jogar online o valor mínimo é de R$ 30,00 por aposta.

Tem como aumentar as chances de vencer?

Em um jogo de sorte, não é possível traçar estratégias que garantam o prêmio, pois o principal fator do sorteio é o acaso. A probabilidade de alguém ganhar a Mega da Virada, acertando os 6 números, é de 1 uma chance em 50 milhões. Mas existem algumas dicas que podem aumentar as chances de alguém levar a bolada.

Faça mais de um jogo: A lógica é que quantos mais apostas o jogador fizer, mais chances de acertar os números. Por exemplo, se forem feitas apostas de 15 dezenas, a chance de vencer a loteria aumenta para uma em 10 mil. Mas os preços sobem também.

Bolão: No bolão, um grupo de pessoas pode fazer uma aposta, dessa forma, mais números e mais dezenas poderão ser escolhidos. Quanto mais gente apostar, menor o custo e maior as chances de acertar.

Analise os resultados anteriores: Uma ideia é que o jogador veja as dezenas que mais são sorteadas e aposte nelas ou evite que as que não saem com frequência. Por exemplo, segundo os últimos sorteios, os números 01, 02, 03, 11, 22, 55 ou 48 foram sorteados poucas vezes. Dezenas terminadas em 0 e 9 também não costumam sair.

Jogue números pares e ímpares: Nos sorteios da Mega da Virada, os números pares e ímpares costumam ser sorteados de forma padrão, ou 3 pares e 3 ímpares ou 4 pares e 2 ímpares e vice-versa. Então, é interessante que o jogador varie e escolha um pouco de cada em suas dezenas.