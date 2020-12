Mega da Virada 2020: Loterias CAIXA tem falha no dia do sorteio

As pessoas que deixaram para fazer apostas online da Mega da Virada 2020 hoje (31), no dia do sorteio, deverão contar com a também com a sorte. Isso porque o site e aplicativo das Loterias CAIXA estão instáveis impedindo o registro de apostas por meio dos canais eletrônicos.

Desde a noite desta terça-feira (29) tanto o site, quanto o aplicativo apresentaram erro já na página central de quem tentou registrar o jogo e concorrer ao prêmio de R$ 300 milhões. Na tarde de ontem, em contato com a CAIXA, foi informado que o volume de apostas está maior do que o registrado normalmente.

Para quem não quer perder a oportunidade de testar a sorte e fazer um jogo, deverá ir até uma lotérica. A venda de apostas da Mega da Virada 2020 ocorrerão até 17h desta quinta-feira (31).

O sorteio será transmitido ao vivo por meio das redes sociais das Loterias CAIXA e nas emissoras de televisão: Globo, SBT, Record, Band, Rede TV!.

Nota da CAIXA sobre as apostas da Mega da Virada 2020

Na tarde dessa quarta-feira (30), a CAIXA informou sobre a instabilidade nos canais eletrônicos para quem deseja fazer apostas online da Mega da Virada 2020.

“A CAIXA informa que, devido ao grande sucesso da Mega da Virada 2020, o volume de apostas em todos os canais encontra-se superior ao verificado normalmente.”

