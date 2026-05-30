Mega-Sena 3013 faz sorteio hoje com prêmio milionário acumulado

A Mega-Sena pode transformar um apostador em milionário neste sábado, dia 30 de maio. A Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3013 com prêmio estimado em R$ 10 milhões para quem acertar as seis dezenas. O evento acontece a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 20h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, pelo site das Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.

O sorteio será transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e nas redes sociais. Após a divulgação das dezenas, o resultado completo estará disponível nos canais oficiais da instituição.

No último concurso, a mega-sena 3012, realizado na quinta-feira (28), nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas, fazendo com que o prêmio principal acumulasse para o sorteio deste fim de semana. Com isso, a expectativa é de aumento no número de apostas em todo o país.

Para jogar na Mega-Sena, o apostador deve escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível optar pela Surpresinha, modalidade em que o sistema seleciona os números automaticamente, ou participar de bolões organizados pelas lotéricas.

A modalidade premia os acertadores de quatro, cinco e seis dezenas. Caso ninguém acerte a faixa principal novamente, o valor acumula para o próximo concurso.

Apesar dos prêmios milionários, as chances de ganhar continuam desafiadoras. Em uma aposta simples de seis dezenas, a probabilidade de acertar todos os números sorteados é de uma em 50.063.860, segundo a Caixa.

Quem conquistar sozinho os R$ 10 milhões poderá garantir uma renda significativa apenas com investimentos conservadores. Aplicado na poupança, por exemplo, o valor pode render dezenas de milhares de reais por mês, além de proporcionar uma mudança definitiva no padrão de vida do vencedor.