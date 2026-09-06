Mega-Sena vai pagar prêmio especial de R$ 70 milhões

O prêmio principal da Mega-Sena ficou sem vencedor no concurso 3054. Nenhuma aposta registrada acertou as seis dezenas sorteadas neste domingo. Com o novo acúmulo, a estimativa para o próximo concurso é de R$ 70 milhões.

Os números que saíram no sorteio foram 08, 17, 24, 43, 47 e 58.

Mesmo sem ganhador na faixa principal, houve premiação para apostas que chegaram perto de acertar todas as dezenas.

A quina teve 78 apostas vencedoras no concurso 3054. Cada uma receberá R$ 30.145,38.

Já a faixa de quatro acertos registrou 5.268 jogos premiados. Nesse caso, o valor destinado a cada aposta é de R$ 735,73.

Como não houve acertador das seis dezenas, o valor reservado ao prêmio principal será incorporado à premiação do próximo concurso.

Próximo concurso da Mega-Sena

A Mega-Sena volta a ser sorteada na terça-feira, quando os apostadores poderão concorrer a uma bolada estimada em R$ 70 milhões.

Para participar, é necessário registrar o jogo até as 20h do dia do sorteio. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas autorizadas pela Caixa ou pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa.

O preço do jogo depende da quantidade de dezenas escolhidas. Na aposta simples, o participante marca seis números entre 1 e 60 e paga R$ 6.

Também é possível selecionar mais números no mesmo volante. Uma aposta com sete dezenas, por exemplo, custa R$ 42. A escolha de mais números aumenta as chances de acertar a combinação sorteada, mas também faz o valor do jogo subir.

O limite permitido em uma única aposta é de 20 dezenas.

Maiores prêmios da Mega Sena em 2026