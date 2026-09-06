Mega-Sena

Mega-Sena vai pagar prêmio especial de R$ 70 milhões

Próximo concurso da Mega-Sena

Escrito por Anny Malagolini
Próximo concurso da Mega-Sena DCI
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

O prêmio principal da Mega-Sena ficou sem vencedor no concurso 3054. Nenhuma aposta registrada acertou as seis dezenas sorteadas neste domingo. Com o novo acúmulo, a estimativa para o próximo concurso é de R$ 70 milhões.

Os números que saíram no sorteio foram 08, 17, 24, 43, 47 e 58.

Mesmo sem ganhador na faixa principal, houve premiação para apostas que chegaram perto de acertar todas as dezenas.

A quina teve 78 apostas vencedoras no concurso 3054. Cada uma receberá R$ 30.145,38.

Já a faixa de quatro acertos registrou 5.268 jogos premiados. Nesse caso, o valor destinado a cada aposta é de R$ 735,73.

Como não houve acertador das seis dezenas, o valor reservado ao prêmio principal será incorporado à premiação do próximo concurso.

Próximo concurso da Mega-Sena

A Mega-Sena volta a ser sorteada na terça-feira, quando os apostadores poderão concorrer a uma bolada estimada em R$ 70 milhões.

Para participar, é necessário registrar o jogo até as 20h do dia do sorteio. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas autorizadas pela Caixa ou pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa.

O preço do jogo depende da quantidade de dezenas escolhidas. Na aposta simples, o participante marca seis números entre 1 e 60 e paga R$ 6.

Também é possível selecionar mais números no mesmo volante. Uma aposta com sete dezenas, por exemplo, custa R$ 42. A escolha de mais números aumenta as chances de acertar a combinação sorteada, mas também faz o valor do jogo subir.

O limite permitido em uma única aposta é de 20 dezenas.

Maiores prêmios da Mega Sena em 2026

RankingConcursoDataPrêmio totalGanhadores
2955 – Mega da Virada1º/01/2026R$ 1,204 bilhão6
301024/05/2026R$ 336,34 milhões2
304209/08/2026R$ 164,90 milhões1
297903/03/2026R$ 158,04 milhões1
296905/02/2026R$ 141,84 milhões1
300230/04/2026R$ 127,02 milhões1

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Resultado da Mega-Sena 3054

Resultado da Mega-Sena 3054: os números sorteados hoje (5/9)

MEGA-SENA

Novo sorteio da Mega-Sena tem bolada de R$ 48 milhões

Resultado da Mega-Sena 3052

Resultado da Mega-Sena 3053: os números sorteados hoje (3/9)

resultado da Mega-Sena

Mega-Sena acumulada: prêmio chega a R$ 41 milhões nesta quinta

Resultado da Mega-Sena 3051

Resultado da Mega-Sena 3051: os números sorteados hoje (30/8)

Mega-Sena acumulada tem R$ 30 milhões

Mega-Sena acumulada paga R$ 30 milhões em novo sorteio

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes