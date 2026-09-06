Mega-Sena vai pagar prêmio especial de R$ 70 milhões
Próximo concurso da Mega-Sena
O prêmio principal da Mega-Sena ficou sem vencedor no concurso 3054. Nenhuma aposta registrada acertou as seis dezenas sorteadas neste domingo. Com o novo acúmulo, a estimativa para o próximo concurso é de R$ 70 milhões.
Os números que saíram no sorteio foram 08, 17, 24, 43, 47 e 58.
Mesmo sem ganhador na faixa principal, houve premiação para apostas que chegaram perto de acertar todas as dezenas.
A quina teve 78 apostas vencedoras no concurso 3054. Cada uma receberá R$ 30.145,38.
Já a faixa de quatro acertos registrou 5.268 jogos premiados. Nesse caso, o valor destinado a cada aposta é de R$ 735,73.
Como não houve acertador das seis dezenas, o valor reservado ao prêmio principal será incorporado à premiação do próximo concurso.
Próximo concurso da Mega-Sena
A Mega-Sena volta a ser sorteada na terça-feira, quando os apostadores poderão concorrer a uma bolada estimada em R$ 70 milhões.
Para participar, é necessário registrar o jogo até as 20h do dia do sorteio. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas autorizadas pela Caixa ou pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa.
O preço do jogo depende da quantidade de dezenas escolhidas. Na aposta simples, o participante marca seis números entre 1 e 60 e paga R$ 6.
Também é possível selecionar mais números no mesmo volante. Uma aposta com sete dezenas, por exemplo, custa R$ 42. A escolha de mais números aumenta as chances de acertar a combinação sorteada, mas também faz o valor do jogo subir.
O limite permitido em uma única aposta é de 20 dezenas.
Maiores prêmios da Mega Sena em 2026
|Ranking
|Concurso
|Data
|Prêmio total
|Ganhadores
|1º
|2955 – Mega da Virada
|1º/01/2026
|R$ 1,204 bilhão
|6
|2º
|3010
|24/05/2026
|R$ 336,34 milhões
|2
|3º
|3042
|09/08/2026
|R$ 164,90 milhões
|1
|4º
|2979
|03/03/2026
|R$ 158,04 milhões
|1
|5º
|2969
|05/02/2026
|R$ 141,84 milhões
|1
|6º
|3002
|30/04/2026
|R$ 127,02 milhões
|1