Morador de Manaus acerta a Mega-Sena 3022 e leva prêmio milionário

Um morador de Manaus, no Amazonas, acertou sozinho as seis dezenas da Mega-Sena 3022 e vai receber R$ 2.813.548,14. O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira, 23 de junho de 2026, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os números sorteados no concurso 3022 foram: 02 – 03 – 08 – 11 – 17 – 22

Além do prêmio principal, outras apostas também foram premiadas nas faixas secundárias. Segundo o rateio, 102 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma vai receber R$ 8.964,74. Já a quadra teve 4.426 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 340,54 para cada bilhete.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 22.946.760,00.

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quinta-feira, 25 de junho de 2026. A estimativa de prêmio é de R$ 3,5 milhões para quem acertar as seis dezenas.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 6 e permite escolher seis números entre os 60 disponíveis no volante. Os jogos podem ser feitos em casas lotéricas credenciadas, pelo site das Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial.

Para ganhar o prêmio principal, é preciso acertar as seis dezenas sorteadas. Também há pagamento para apostas com cinco ou quatro acertos.