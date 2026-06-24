Mega-Sena

Morador de Manaus acerta a Mega-Sena 3022 e leva prêmio milionário

Amazonas tem novo milionário

Escrito por Anny Malagolini
Mega-Sena 3022 Sorteio realizado terça, 23 de junho - DCI

Um morador de Manaus, no Amazonas, acertou sozinho as seis dezenas da Mega-Sena 3022 e vai receber R$ 2.813.548,14. O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira, 23 de junho de 2026, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os números sorteados no concurso 3022 foram: 02 – 03 – 08 – 11 – 17 – 22

Além do prêmio principal, outras apostas também foram premiadas nas faixas secundárias. Segundo o rateio, 102 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma vai receber R$ 8.964,74. Já a quadra teve 4.426 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 340,54 para cada bilhete.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 22.946.760,00.

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quinta-feira, 25 de junho de 2026. A estimativa de prêmio é de R$ 3,5 milhões para quem acertar as seis dezenas.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 6 e permite escolher seis números entre os 60 disponíveis no volante. Os jogos podem ser feitos em casas lotéricas credenciadas, pelo site das Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial.

Para ganhar o prêmio principal, é preciso acertar as seis dezenas sorteadas. Também há pagamento para apostas com cinco ou quatro acertos.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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