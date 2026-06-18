Sortudo pode embolsar R$ 36 milhões na Mega-Sena acumulada hoje

A Mega-Sena voltou a acumular e deve movimentar apostadores nesta quinta-feira, 18 de junho. O concurso 3020 tem prêmio estimado em R$ 36 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal. O sorteio será realizado a partir das 21h, no horário de Brasília.

No concurso anterior, a Mega-Sena 3019, ninguém acertou os seis números. As dezenas sorteadas foram 05, 31, 32, 48, 54 e 56. Com isso, o prêmio principal acumulou para o próximo sorteio.

Como apostar na Mega-Sena 3020

Para concorrer ao prêmio de R$ 36 milhões, o apostador deve marcar de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Também é possível jogar por meio da Surpresinha, quando o sistema escolhe os números automaticamente, ou pela Teimosinha, que repete a mesma aposta por concursos seguidos.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa. Nos bolões, a Mega-Sena permite apostas em grupo, com cota mínima de R$ 7 e valor mínimo de R$ 18 por bolão.

A chance de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de 1 em 50.063.860. O apostador pode aumentar a probabilidade escolhendo mais números no mesmo jogo, mas o valor da aposta também sobe. Uma aposta com sete dezenas, por exemplo, custa R$ 42 e reduz a probabilidade para 1 em 7.151.980.

A Caixa informa que parte da arrecadação das loterias é destinada a áreas sociais, como seguridade social, cultura, segurança pública, esporte e educação.

Quanto rende o prêmio de R$ 36 milhões?

Quem levar sozinho os R$ 36 milhões poderá aplicar o dinheiro e viver apenas dos rendimentos. Na poupança, por exemplo, uma aplicação desse tamanho pode render mais de R$ 200 mil por mês, considerando a regra atual de remuneração quando a Selic está acima de 8,5% ao ano.

Mesmo sem acertador da sena, a Mega-Sena também paga prêmios para quem faz cinco ou quatro acertos. Por isso, o apostador deve conferir o bilhete após o sorteio e observar o prazo de resgate. De acordo com a Caixa, os prêmios prescrevem em 90 dias após a data da extração.

A modalidade tem extrações três vezes por semana, sempre às terças, quintas e sábados, segundo o calendário regular das Loterias Caixa.