Mega-Sena

Resultado da Mega-Sena 3021 hoje: números sorteados sábado

Sorteio às 21h

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Mega-Sena 3021 Prêmio desse sábado está acumulado - DCI

Neste sábado, a Mega-Sena concurso 3021 tem um prêmio estimado em R$ 48 milhões para quem acertar as seis dezenas. O concurso será sorteado a partir das 21h, pelo horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com realização da Caixa Econômica Federal.

Após a extração, esta página será atualizada com o resultado da Mega-Sena, os números sorteados e a divisão completa da premiação entre os ganhadores.

Resultado da Mega-Sena 3021

Os números que formaram o resultado da Mega-Sena foram: 16-19-22-24-46-58

6 acertos

5 acertos

4 acertos

Como sacar o prêmio da Mega-Sena?

Caso você seja o apostador sortudo da Mega-Sena deste 20 de junho, há duas opções para receber o prêmio. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 2,2 mil, basta ir até uma lotérica para receber o montante. O ganhador precisa levar documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio.

Como ver o resultado oficial da Mega-Sena?

Quem perder o sorteio ao vivo pode conferir o resultado na internet. Os números sorteados ficarão disponíveis no site das Loterias Caixa, que publica o resultado de todos os sorteios recentes de diversos concursos.

Os resultados dos anos anteriores também estão disponíveis no site para acesso. Veja como acessar os números sorteados:

Passo 1: acesse o site da Loterias Caixas https://www.loteriasonline.caixa.gov.br/silce-web/#/home;

Passo 2: depois do sorteio, clique na opção MEGA-SENA para ver o resultado.

O próximo concurso está marcado para sábado, dia 23 de junho, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, em evento realizado a partir das 21h (horário de Brasília) com transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial do banco no YouTube.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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