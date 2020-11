Resultado da Mega Sena 2316 de hoje; prêmio é de R$ 27 milhões

O Resultado da Mega Sena 2316 será divulgado a partir das 20 horas de deste sábado (7). O prêmio da Mega Sena está acumulado em R$ 27 milhões e para levar a bolada, o apostador deve acertar 6 dezenas do jogo. O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo e pode ser acompanhado ao vivo pela internet.

Resultado da Mega-Sena 2316

Confira os números sorteados: 49-11-56-43-52-02

Qual é a chance de ganhar?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na Mega Sena, a probabilidade de uma pessoa ganhar o prêmio máximo da sena com, o jogo simples de seis números, é de uma em 50.063.860, de acordo com a Caixa. Entretanto, sem forem adicionadas mais dezenas na aposta o apostador aumenta suas chances de ganhar.

Como receber o prêmio da Mega?

O prêmio de valor inferior a R$ 1.332,78 pode ser movimentado em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Já o prêmio com valor acima, apenas nas agências do banco.

Além disso, os valores que são iguais ou acima de R$ 10.000,00 só são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa.

Ademais, o campeão tem 90 dias para retirar o prêmio sorteado. Assim, se resgate não for feito, os valores vão ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Portanto, fique atento ao seu bilhete!

Quando será o próximo sorteio da Mega Sena?

Os sorteios da Mega Sena são às quartas-feiras e aos sábados, sempre às 20h.

Assim, o resultado da Mega Sena e dos demais sorteios você pode acompanhar aqui no Jornal DCI.

Resultado dos últimos concursos

04/11 – Mega Sena concurso 2315 de quarta-feira, 04 de novembro. Os núemros sorteados foram: 10-17-01-26-30-53.

31/10 – Mega-Sena resultado anteriores, concurso 2314 de sábado, 31 de outubro (31/10). Os números sorteados foram: 06 07 28 42 45 49

28/10 – Mega-Sena resultado anteriores, concurso 2313 de quarta, 28 de outubro (28/10). Os números sorteados foram: 3 20 26 45 49 58

24/10 – Mega-Sena resultado anteriores, concurso 2312 de sábado, 24 de outubro (24/10). Os números sorteados foram: 03 27 39 46 47 60

22/10 – Mega-Sena resultado anteriores, concurso 2311 de quinta, 22 de outubro (22/10). Os números sorteados foram: 03 27 39 46 47 60

20/10 – Mega-Sena concurso 2310 de terça, 20 de outubro (20/10). Os números sorteados foram: 13 17 28 29 42 53

17/10 – Mega-Sena concurso 2309 de sábado, 17 de outubro (17/10). Os números sorteados foram: 09 11 29 30 33 60