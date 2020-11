Mega-Sena 2315: ninguém acerta dezenas e prêmio vai a R$ 27 milhões

O resultado da Mega-Sena 2315 desta quarta-feira (4) acumulou. Em sorteio realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, ninguém acertou as seis dezenas premiadas. Com isso , o próximo sorteio terá uma premiação máxima de R$ 27 milhões. Os números sorteados foram: 10-17-01-26-30-53.

Em contrapartida, 55 apostas acertaram a quina com prêmio de R$ 40.631,54 cada. Por outro lado, 3.898 apostas acertaram 4 dezenas e cada um dos apostadores vão receber R$ 819,00.

Resultado da Mega-Sena 2315

Confira o resultado da Mega-Sena 2315: 10-17-01-26-30-53

Como apostar na Mega-Sena?

Como ninguém acertou os seis números do resultado da Mega-Sena 2315, o prêmio acumulou e essa pode ser a sua chance!

Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, você deve marcar de 6 a 15 números do volante da Mega-Sena, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha). Além disso é possível também concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Para ter a chance de levar essa bolada, as apostas precisam ser feitas até às 19h (Horário de Brasília) deste sábado (7) nas casas lotéricas ou no site oficial da Caixa (www.loterias.caixa.gov.br).

Para ganhar, o apostado deve acertar os 6 números sorteados. Bem como é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Quanto custa a aposta?

A aposta mínima custa R$ 4,50. Sendo assim, para levar o prêmio, o apostador precisa acertar seis dezenas, de 1 a 60. Além disso, existem outras modalidades de aposta como surpresinha, teimosinha e bolão. Dessa forma, no cenário mais caro, com 15 números no volante, a aposta chega a custar R$ 22.522,50.

Como jogar na mega pela internet?

O valor mínimo de apostas pela internet, porém, é de R$ 30. Ademais, a aposta é paga com cartão de crédito.

O apostador deve ainda fazer um cadastro com o CPF no site para poder apostar. Além disso, é preciso ter mais de 18 anos. Portanto, acesse o site da Loterias Online e faça a sua!

Vcê consegue acompanhar os resultado de outros sorteio da Mega-Sena, bem como das demais loterias, aqui no Jornal DCI.