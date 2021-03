O apostador que acertar as seis dezenas do resultado da Mega-Sena 2351 de hoje, dia 10 de março, pode faturar uma bolada de R$ 27 milhões. Os números sorteados pelas Loterias Caixa serão divulgados após as 20 horas.

Resultado da Mega-Sena 2351 em tempo real

Resultado da Mega-Sena 2350, sábado, dia 06 de março, foram: 45 28 34 29 25 41

Resultado da Mega-Sena 2349, quarta-feira, dia 03 de março, foram: 54 25 05 10 49 32.

Resultado da Mega-Sena 2348, sábado, dia 27 de fevereiro, foram: 02 03 07 48 51 54.

Resultado da Mega-Sena 2347, quarta-feira, dia 24 de fevereiro, foram: 17 58 09 60 30 08

Resultado da Mega-Sena 2346, sábado, dia 20 de fevereiro, foram: 04 58 03 40 11 42

Resultado da Mega-Sena 2345, quarta-feira, dia 17 de fevereiro, foram: 07 16 19 22 28 55

Resultado da Mega-Sena 2344, sábado, dia 13 de fevereiro, foram: 11 17 25 38 52 57

Resultado da Mega-Sena 2343, quarta-feira, dia 10 de fevereiro, foram: 56 49 31 04 45 42

Resultado Mega-Sena 2342, sábado, dia 06 de fevereiro, foram: 20 24 17 27 40 60

Resultado da Mega-Sena 2341, quarta -feira, dia 03 de fevereiro, foram: 09 46 04 32 31 42

Resultado da Mega-Sena 2340, sábado, dia 30 de janeiro, foram: 16 21 28 41 49 51

Resultado da Mega-Sena 2339, quinta-feira, dia 28 de janeiro, foram: 04 48 59 29 47 18

Resultado da Mega-Sena 2338, terça-feira, dia 26 de janeiro, foram: 21 08 34 47 42 23

Resultado da Mega-Sena 2337, sábado, dia 23 de janeiro, foram: 02 51 49 09 34 55

Resultado da Mega-Sena 2336, quarta-feira, dia 20 de janeiro, foram: 20 27 50 08 10 28

Como funciona o sorteio da Mega-Sena?

A Mega-Sena é a modalidade lotérica que paga milhões aos apostadores que acertam as seis dezenas premiada. Ainda há prêmios para quem acerta quatro ou cinco dezenas do jogo. O volante de apostas contém 60 números e o jogo simples custa R$ 4,50. Ainda é possível aumentar as chances de ganhar apostando até 15 números no volante.

Os sorteios da Mega-Sena ocorrem às quartas-feiras e aos sábado, sempre às 20 horas.

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Contudo, os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Portanto, após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

