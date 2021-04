Confira o resultado da Mega-Sena 2358 de hoje, sábado – 03/04/21

O resultado da Mega-Sena 2358 de hoje, sábado, dia 03 de abril, foi sorteado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, às 20h. O prêmio estava acumulado e estimado em R$ 6 milhões e poderia sair para o apostador que acertasse as seis dezenas. Confira as dezenas: 09-05-11-16-43-57.

O sorteio foi transmitido ao vivo no canal Caixa do Youtube e na Página Loterias Caixa do Facebook.

Resultado da Mega-Sena 2358

A loterias mais concorrida do Brasil tem três faixas de premiação. Ganha prêmio as apostas que marcarem seis, cinco ou quatro números do resultado da Mega-Sena 2358.

Todos os resultados da Mega-Sena

Os números do resultado da Mega-Sena 2357, quarta-feira, dia 31 de março, forma: 19-28-30-34-40-51

Os números do resultado da Mega-Sena 2356, sábado, dia 27 de março, forma: 03 10 25 36 51 58

Os números do resultado da Mega-Sena 2355, quarta-feira, dia 24 de março, foram: 07 30 31 41 50 56

Os números do resultado da Mega-Sena 2354, sábado, dia 20 de março, foram: 06 18 25 30 42 54

Os números do resultado da Mega-Sena 2353, quarta-feira, dia 17 de março, foram: 19 03 34 53 48 41

Os números do resultado da Mega-Sena 2352, sábado, dia 13 de março, foram: 09 17 38 41 49 55.

Os números do resultado da Mega-Sena 2351, quarta-feira, dia 10 de março, foram: 35 49 19 22 47 41

Os números do resultado da Mega-Sena 2350, sábado, dia 06 de março, foram: 45 28 34 29 25 41.

Os números do resultado da Mega-Sena 2349, quarta-feira, dia 03 de março, foram: 54 25 05 10 49 32.

Os números do resultado da Mega-Sena 2348, sábado, dia 27 de fevereiro, foram: 02 03 07 48 51 54.

Os números do resultado da Mega-Sena 2347, quarta-feira, dia 24 de fevereiro, foram: 17 58 09 60 30 08

Os números do resultado da Mega-Sena 2346, sábado, dia 20 de fevereiro, foram: 04 58 03 40 11 42

Os números do resultado da Mega-Sena 2345, quarta-feira, dia 17 de fevereiro, foram: 07 16 19 22 28 55

Os números do resultado da Mega-Sena 2344, sábado, dia 13 de fevereiro, foram: 11 17 25 38 52 57

Os números do resultado da Mega-sena 2343, quarta-feira, dia 10 de fevereiro, foram: 56 49 31 04 45 42

Os números do resultado da Mega-Sena 2342, sábado, dia 06 de fevereiro, foram: 20 24 17 27 40 60

Os números do resultado da Mega-Sena 2341, quarta -feira, dia 03 de fevereiro, foram: 09 46 04 32 31 42

Como receber o prêmio da Mega-Sena de hoje?

Caso você seja o apostador sortudo de hoje e acertar o resultado da Mega-Sena, há duas opções para receber o prêmio. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante. É importante frisar que o ganhador precisa levar documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio.

