Confira o resultado da Mega-Sena concurso 2360 de hoje – 08/04/21

O resultado da Mega-Sena concurso 2360 desta quinta-feira, dia 08, será divulgado a partir das 20h pelas Loterias Caixa. Para ganhar o prêmio acumulado em R$ 22 milhões, os apostadores precisam acertar as seis dezenas reveladas na transmissão ao vivo nas redes sociais da Caixa.

Mega-Sena concurso 2360

As apostas na Mega-Sena 2360 foram captadas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. A aposta simples da Loterias Caixa, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

A premiação das categorias da Mega-Sena vai depender do valor arrecadado no concurso e corresponde a 43,35% do total bruto. Assim, a outra parte do montante é encaminhado ao governo federal para investimentos nas áreas de: saúde, educação, segurança, cultura e esporte.

Premiação – Resultado da Mega-Sena concurso 2360

Cada faixa de acerto recebe uma porcentagem diferente do total destinado para premiação. Além disso, a modalidade também separa uma quantia para alguns concursos específicos:

35% separa-se entre os acertadores dos 6 números sorteados (sena);

19% entre os acertadores de 5 números (quina);

19% entre os acertadores de 4 números (quadra);

22% ficam acumulados e distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.

5% ficam acumulado para a primeira faixa – sena – do último concurso do ano de final zero ou 5.

Visto que, se não houver acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Como receber o prêmio da Mega-Sena?

Os apostadores tem até 90 dias corridos para receber o prêmio da Mega-Sena concurso 2360. Primeiramente, se a quantia for menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa mediante RG, CPF e o bilhete premiado no resultado da Mega-Sena.

