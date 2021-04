Resultado da Mega-Sena 2361 de hoje, sábado, [10/04]; veja as dezenas

As Loterias Caixa sorteia o resultado da Mega-Sena 2361 hoje, neste sábado, dia 10, a partir das 20h e fará a transmissão ao vivo no canal da Caixa no Youtube. O prêmio do concurso está acumulado em R$ 27 milhões e pode sair para a aposta que cravar as seis dezenas.

Resultado da Mega-Sena 2361

A partir das 20h os apostadores podem conferir o resultado e saber se faturaram em alguma das três faixas de acertos da loteria mais concorrida do Brasil. Ganham prêmios as apostas que marcarem seis, cinco ou quatro números do resultado da Mega-Sena 2361.

Todos os resultados da Mega-Sena

Os números do resultado da Mega-Sena 2360, quinta-feira, dia 08 de abril, foram: 10-15-21-24-29-45.

Os números do resultado da Mega-Sena 2359, terça-feira, dia 06 de abril, foram: 31-32-39-42-43-51.

Os números do resultado da Mega-Sena 2358, sábado, dia 03 de abril, foram: 09-05-11-16-43-57.

Os números do resultado da Mega-Sena 2357, quarta-feira, dia 31 de março, forma: 19-28-30-34-40-51

Os números do resultado da Mega-Sena 2356, sábado, dia 27 de março, forma: 03 10 25 36 51 58

Os números do resultado da Mega-Sena 2355, quarta-feira, dia 24 de março, foram: 07 30 31 41 50 56

Os números do resultado da Mega-Sena 2354, sábado, dia 20 de março, foram: 06 18 25 30 42 54

Os números do resultado da Mega-Sena 2353, quarta-feira, dia 17 de março, foram: 19 03 34 53 48 41

Os números do resultado da Mega-Sena 2352, sábado, dia 13 de março, foram: 09 17 38 41 49 55.

Os números do resultado da Mega-Sena 2351, quarta-feira, dia 10 de março, foram: 35 49 19 22 47 41

Os números do resultado da Mega-Sena 2350, sábado, dia 06 de março, foram: 45 28 34 29 25 41.

Os números do resultado da Mega-Sena 2349, quarta-feira, dia 03 de março, foram: 54 25 05 10 49 32.

Os números do resultado da Mega-Sena 2348, sábado, dia 27 de fevereiro, foram: 02 03 07 48 51 54.

Os números do resultado da Mega-Sena 2347, quarta-feira, dia 24 de fevereiro, foram: 17 58 09 60 30 08

Os números do resultado da Mega-Sena 2346, sábado, dia 20 de fevereiro, foram: 04 58 03 40 11 42

Os números do resultado da Mega-Sena 2345, quarta-feira, dia 17 de fevereiro, foram: 07 16 19 22 28 55

Os números do resultado da Mega-Sena 2344, sábado, dia 13 de fevereiro, foram: 11 17 25 38 52 57

Os números do resultado da Mega-sena 2343, quarta-feira, dia 10 de fevereiro, foram: 56 49 31 04 45 42

Os números do resultado da Mega-Sena 2342, sábado, dia 06 de fevereiro, foram: 20 24 17 27 40 60

Os números do resultado da Mega-Sena 2341, quarta -feira, dia 03 de fevereiro, foram: 09 46 04 32 31 42

Como receber o prêmio da Mega-Sena de hoje?

Caso você seja o apostador sortudo de hoje e acertar o resultado da Mega-Sena, há duas opções para receber o prêmio. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante. É importante frisar que o ganhador precisa levar documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio.

