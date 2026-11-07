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Resultado da Mega-Sena de hoje (8/11): veja as seis dezenas do concurso 3083

Prêmio é de R$ 60 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Mega-Sena 3083
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O concurso 3083 da Mega-Sena foi realizado neste domingo, 8 de novembro, com prêmio estimado em R$ 60 milhões. O sorteio, organizado pela Caixa Econômica Federal, ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As seis dezenas sorteadas foram:

A expectativa dos apostadores era conquistar o prêmio principal, destinado a quem acertasse todos os números do volante. A apuração das faixas de premiação deve indicar quantas apostas foram contempladas com a sena, a quina e a quadra.

Resultado da Mega-Sena 3083: veja a premiação

A distribuição dos prêmios considera três faixas de acertos:

Sena: seis números acertados;

Quina: cinco números acertados;

Quadra: quatro números acertados.

Os valores pagos em cada faixa e a quantidade de apostas vencedoras dependem do resultado oficial da apuração da Caixa

Quanto custa apostar na Mega-Sena?

A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6 e permite escolher seis dezenas entre as 60 disponíveis no volante.

Quem deseja participar pode marcar mais números no mesmo jogo. Nesse caso, o preço aumenta conforme a quantidade de dezenas selecionadas, assim como as probabilidades de acertar o prêmio.

Outra possibilidade é utilizar a Surpresinha, modalidade em que o sistema escolhe os números automaticamente, ou participar de um bolão para dividir os custos da aposta com outras pessoas.

O próximo concurso da Mega-Sena, de número 3083, está previsto para domingo, 8 de novembro. Os apostadores podem conferir os resultados e a premiação no portal das Loterias Caixa.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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