Concurso 5399 da Quina sorteia R$ 1.500.000,00 neste sábado (24)

Nesta sábado (24), acontece o sorteio do concurso 5399 da Quina. O prêmio pode pagar R$1.500.000,00 para quem for sortudo! Confira como jogar na Quina e concorrer ao prêmio no dia de hoje.

Concurso 5399 da Quina

Confira as principais informações do sorteio de hoje:

Data do sorteio: 24/10

Horário limite para fazer apostas: 19h

Horário do sorteio: 20h

Estimativa de prêmio: R$ 1.500.000,00

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como jogar na Quina

Para jogar no concurso 5399 da Quina, basta seguir os seguintes passos:

Jogue indo até uma lotérica ou pelo site das Loterias Online da Caixa; Independe da forma que escolher para fazer a aposta, é preciso escolher de 1 até 80, 15 números na cartela; Caso prefira, também é possível escolher o modo surpresinha. Desta forma o sistema escolhe os números; A aposta custa apenas R$2,00; Pague; E espere pelo sorteio!

Para verificar o resultado do concurso 5399 da Quina, basta acessar o site do DCI, na parte de loterias e finanças, por meio desde link!

Faça as suas apostas e boa sorte!

Você também vai gostar de ler: