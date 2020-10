Concurso 5401 da Quina pode pagar R$ 3,2 milhões nesta terça (27)

Nesta terça-feira (27) o concurso 5401 da Quina pode pagar R$ 3,2 milhões. O sorteio será realizado às 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Porém, as apostas podem ser realizadas até às 19h. Confira como apostar e como funciona a premiação da Quina.

Concurso 5401 da Quina

O concurso vai ser realizado nesta terça e está com um prêmio de R$ 3,2 milhões. Para ganhar o prêmio, o apostador deve acertar os cinco números sorteados. Porém, também é possível ganhar prêmios menores acertando dois, três e quatro números.

Como apostar na Quina

Confira como apostar no concurso 5401 da Quina e concorrer no próximo concurso:

A cartela da Quina possuí 80 números;

Escolha de 5 a 15 números e marcar;

Ou é possível escolher o modo surpresinha, o qual o sistema da loteria escolhe os números;

E pronto, só aguardar o resultado às 20h.

O valor mínimo das apostas é R$ 2,00, podendo variar de acordo com a quantidade de números.

Para mais informações sobre o concurso 5401 da Quina, acesse o site da Loterias Caixa! Continue acompanhando os resultados de loteria no DCI.

