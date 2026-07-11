Prêmio é de R$ 600 mil

Quina 7063 hoje: resultado do concurso de sábado 11/07/2026

Quina 7063 hoje: resultado do concurso de sábado 11/07/2026

As Loterias Caixa sorteiam neste sábado, 11 de julho, o resultado da Quina 7063, em São Paulo. O prêmio está estimado em R$ 600 mil e pode sair para o apostador que acertar as cinco dezenas do concurso.

Resultado Quina 7063

Para faturar prêmio, os apostadores precisam acertar dois, três, quatro ou os cinco números sorteados no resultado da Quina. Confira o resultado: 09-36-55-61-79

O apostador que acertar o resultado da Quina 7062 poderá retirar prêmios de até R$ 2.259,20 em uma lotérica credenciada. Contudo, se a bolada for maior, o valor só poderá ser resgatado nas agências da Caixa, mediante apresentação do bilhete premiado e de documento oficial com CPF. O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio do concurso.

Quais são os dias dos jogos da Quina?

Os apostadores que quiserem tentar a sorte também no próximo concurso da Quina terão uma nova oportunidade no sábado. Os jogos da modalidade correm de segunda-feira a sábado, exceto em feriados nacionais.

As apostas simples podem ser feitas até as 20h do dia do sorteio nas lotéricas ou nos canais eletrônicos da Caixa. A aposta custa a partir de R$ 3, com cinco números, e pode chegar a R$ 9.009, com 15 dezenas marcadas.

Resultados anteriores da loteria

Resultado da Quina concurso 7062, sorteado na sexta-feira, 10 de julho de 2026: 15-19-42-50-63.

Resultado da Quina concurso 7061, sorteado na quinta-feira, 9 de julho de 2026: 19-49-59-60-71.

Resultado da Quina concurso 7060, sorteado na quarta-feira, 8 de julho de 2026: 02-19-27-38-69.

Resultado da Quina concurso 7059, sorteado na terça-feira, 7 de julho de 2026: 27-47-57-70-78.

Resultado da Quina concurso 7058, sorteado na segunda-feira, 6 de julho de 2026: 08-26-27-66-79.

Resultado da Quina concurso 7057, sorteado no sábado, 4 de julho de 2026: 34-38-47-63-75.

Resultado da Quina concurso 7056, sorteado na sexta-feira, 3 de julho de 2026: 28-41-43-50-57.

Resultado da Quina concurso 7055, sorteado na quinta-feira, 2 de julho de 2026: 07-20-22-38-66.

Resultado da Quina concurso 7054, sorteado na quarta-feira, 1º de julho de 2026: 02-11-34-63-68.

Resultado concurso 7053, sorteado na terça-feira, 30 de junho de 2026: 02-15-54-63-72.

Resultado concurso 7052, sorteado na segunda-feira, 29 de junho de 2026: 09-55-63-65-80.