É diferente? Como jogar na Quina de São João 2024

Sorteio será no dia 22 de junho, sábado

No sábado, 22 de junho, ocorre o esperado sorteio da Quina de São João de 2024, que tem prêmio estimado em R$ 220 milhões. Para quem deseja tentar a sorte e participar do concurso, as apostas para a Quina de São João seguem disponíveis e custam a partir de R$ 2,50.

Como apostar na Quina de São João 2024?

Nada mudou, então para apostar na Quina de São João 2024 basta ir até uma lotérica na sua cidade ou acessar um dos canais eletrônicos das Loterias Caixa: aplicativo ou site (www.loteriasonline.caixa.gov.br). O valor mínimo da compra online é de R$ 30.

É preciso marcar de cinco a 15 números no volante o preço varia de R$ 2,50 a R$ 7,5 mil. Dá para escolher as dezenas manualmente ou por meio da Surpresinha - seleção aleatória do sistema.

Outra opção para aumentar a chance de ganhar o prêmio da Quina de São João é participar de um bolão. O apostador pode criar um, que deverá ter no mínimo duas cotas e no máximo 50.

Além disso, é possível comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas com possibilidade de cobrança de uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. Contudo, esse tipo de aposta só para fazer fisicamente nas lotéricas. Ou seja, não é possível realizar bolão nos canais eletrônicos.

Últimos números ganhadores

Quina 2023: 12, 13, 45, 47, 70

Quina 2022: 35, 36, 49, 75, 80

Quina 2021: 25, 28, 36, 60, 61

Quina 2020: 07, 17, 29, 55, 78

Quina 2019: 17, 27, 53, 78, 79

Quina 2018: 03, 29, 33, 53, 69

Quina 2017: 06, 07, 13, 14, 26

Quina 2016: 14, 26, 28, 55, 79

Quina 2015: 01, 15, 22, 23, 47

Quina 2014: 15, 26, 55, 71, 79

Quina 2013: 05, 17, 55, 63, 67

Quina 2012: 02, 04, 27, 36, 51

Quina 2011: 14, 15, 28, 58, 68