Valor das apostas da Quina de São João 2024 é divulgado

No dia 22 de junho, sábado, a Caixa vai sortear a especial Quina de São João 2024, com prêmio estimado em mais de R$ 200 milhões. As apostas já começaram e começam em R$ 2,50. A partir do dia 10, as vendas serão exclusivas para o sorteio.

Qual o preço da aposta da Quina de São João?

Em 2024, para participar do concurso especial é preciso adquirir um bilhete com no mínimo cinco números. Nas lotéricas, o preço mínimo da aposta na Quina de São João é de R$ 2,50 e pode chegar a R$ 7,5 mil.

5 números na Quina: R$ 2,50

6 números na Quina: R$ 15,00

7 números na Quina: R$ 52,50

8 dezenas na Quina: R$ 140,00

9 números: R$ 315,00

10 dezenas na Quina: R$ 630,00

11 números na Quina: R$ 1.155,00

12 dezenas na Quina: R$ 1.980,00

13 dezenas na Quina: R$ 3.217,50

14 números na Quina: R$ 5.005,00

15 números da Quina: R$ 7.507,50

Para quem deseja tentar a sorte sem sair de casa, é possível apostar utilizando os canais das Loterias Caixa pela internet. Nesse caso, será preciso desembolsar pelo menos R$ 30 para participar.

O jogador que optar por realizar a aposta virtualmente precisará efetuar um cadastro no site ou aplicativo das Loterias Caixa, disponível para Android e iOS. Nesse processo, será necessário informar dados pessoais como CPF, além de criar uma senha. No entanto, a Caixa destaca que as apostas só podem ser realizadas por maiores de 18 anos.

Quem escolhe o formato virtual pode optar por um sistema que escolhe os números da aposta de forma aleatória, chamado Surpresinha. Além disso, também está disponível a Teimosinha, que marca os mesmos números em apostas diferentes. Para quem já tem costume de utilizar o sistema, é possível selecionar o modo Rapidão, que seleciona os números de acordo com as preferências anteriores do jogador.

Últimos resultados do concurso especial

Confira os últimos resultados de acordo com o ano de sorteio:

Sorteio de 2023: 70-12-47-45-13

Sorteio de 2022: 35, 36, 49, 75, 80

Números da Quina de São João 2021: 25, 28, 36, 60 e 61;

Números da Quina de São João 2020: 07, 17, 29, 55 e 78;

Números da Quina de São João 2019: 17, 27, 53, 78 e 79;

Números da Quina de São João 2018: 03, 29, 33, 53 e 69;

Números da Quina de São João 2017: 06, 07, 13, 14 e 26;

Números da Quina de São João 2016: 14, 26, 28, 55 e 79;

Números da Quina de São João 2015: 01, 15, 22, 23 e 47;

Números da Quina de São João 2014: 15, 26, 55, 71 e 79;

Números da Quina de São João 2013: 05, 17, 55, 63 e 67;

Números da Quina de São João 2012: 02, 04, 27, 36 e 51;

Números da Quina de São João 2011: 14, 15, 28, 58 e 68.