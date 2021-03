Acumulada, Quina 5515 sorteia prêmio de R$ 12,5 milhões na segunda

Na próxima segunda-feira, dia 15, a Quina 5515 pode entregar o prêmio acumulado de R$ 12,5 milhões e fazer mais um milionário. O sorteio das dezenas do concurso está previsto para às 20 horas, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

O concurso 5514, realizado hoje (13), tinha o prêmio de R$ 11,5 milhões, mas nenhuma aposta acertou o resultado da Quina: 09 16 46 49 70 . Contudo, 81 apostas dividiram o segundo maior prêmio da modalidade e cada uma ganhou R$ 9 mil.

Próximo sorteio da Quina

Para tentar acertar o resultado do próximo concurso da Quina 5515, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Nessa modalidade, acertando a partir de duas dezenas já é possível ganhar prêmios. A posta mínima de cinco números sai por R$ 2 e pode ser feita até às 19h – uma hora antes do sorteio do concurso – nas lotéricas credenciadas ou pela internet.

No canal oficial da Caixa no YouTube ou página Loterias Caixa do Facebook, os apostadores podem conferir a transmissão do sorteio ao vivo. As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até uma hora antes da premiação.