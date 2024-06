Que horas é o sorteio da Quina de São João 2024 hoje?

O prêmio, estimado em R$ 220 milhões, é o maior da história do concurso. O sorteio será ao vivo.

Neste sábado, 22 de junho, a Caixa Econômica Federal vai sortear um dos maiores prêmios do ano. A premiação chega a R$ 220 milhões e não acumula, mas que horas é o sorteio da Quina de São João? Confira horário e como assistir ao vivo o sorteio.

Qual o horário do sorteio da Quina de São João?

O apostador pode assistir o sorteio da Quina de São João a partir das 20h00 (horário de Brasília). É possível registrar a aposta até às 18h de hoje, sábado, dia 22 de junho de 2024. O prazo termina 2 horas antes da exibição do sorteio ao vivo no Youtube da Caixa.

Para apostar pela internet é simples, acesse o site no endereço www.loteriasonline.caixa.gov.br, em seguida você precisa informar se é maior de 18 anos. Você será redirecionado para uma nova página, clique em "aposte já".

Agora clique em "Quina de São João" e depois "aposte já". Selecione a quantidade de números que deseja e clique em "colocar no carrinho". O mínimo para conseguir jogar pela internet é com um gasto de R$ 30,00. Cada com 5 números jogo custa R$ 2,50.

Depois que atingir o valor obrigatório com apenas um jogo ou vários, clique em "ir para pagamento". Será necessário criar um cadastro ou realizar login caso já tenha usado o site antes. Por último, é só pagar e aguardar a mensagem de confirmação do site. Agora é só assistir a extração e torcer para se tornar o novo milionário!

Todos os resultados da Quina de São João

Foram realizados até hoje 13 sorteio especiais da Quina, sendo o primeiro extraído em 2011. De lá para cá, o que mudou foi o valor da premiação.

Quina de 2023: 12-13-45-47-70

Resultado de 2022: 35, 36, 49, 75 e 80

Resultado de 2021: 25-28-36-60-61

Resultado de 2020: 07-17-29-55-78

Resultado de 2019: 17-27-53-78-79

Resultado de 2018: 03-29-33-53-69

Resultado de 2017: 06-07-13-14-26

Resultado de 2016: 14-26-28-55-79

Resultado de 2015: 01-15-22-23-47

Resultado de 2014: 15-26-55-71-79

Resultado de 2013: 05-17-55-63-67

Resultado de 2012: 02-04-27-36-51

Resultado de 2011: 14-15-28-58-68

>> Números que mais saíram na Quina