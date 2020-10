Sem ganhador, prêmio da Quina vai para R$ 3,2 milhões

Os números sorteados no concurso 5400 foram as dezenas: 32 – 56 – 65 – 74 – 80. O concurso de terça-feira (27) pode pagar R$ 3,2 milhões.

Nesta segunda-feira (26) o prêmio do concurso 5400 da Quina foi sorteado às 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Ninguém acertou os cinco números sorteados e o prêmio acumulou novamente. Confira quais foram os números sorteados e como apostar para concorrer ao prêmio do próximo concurso.

Quina 5400 acumulou

Os números sorteados do resultado do concurso 5400 da Quina foram:

32 – 56 – 65 – 74 – 80

Apesar de nenhum apostador ter acertado as cinco dezenas sorteadas, o prêmio saiu para as demais faixas de premiação:

46 apostas ganhadoras com 4 acertos. Prêmio: R$ 10.084,65

3.908 apostas ganhadoras com 3 acertos. Prêmio: R$ 178,50

92.737 apostas ganhadoras com 2 acertos. Prêmio: R$ 4,13

Como apostar na Quina

Como a Quina 5400 acumulou, o concurso 5401 pode pagar R$ 3,2 milhões . Confira como apostar e concorrer no próximo concurso, que acontece nesta terça-feira (27):

A cartela da Quina possuí 80 números;

Escolha de 5 a 15 números e marcar;

Ou é possível escolher o modo surpresinha, o qual o sistema da loteria escolhe os números;

E pronto, só aguardar o resultado às 20h.

Para mais informações sobre a Quina, acesse o site da Loterias Caixa! Continue acompanhando os resultados de loteria no DCI.

