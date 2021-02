Quina 5484 acumula e prêmio vai a R$ 4,7 milhões

Na Quina 5484 desta quinta-feira (04), nenhuma aposta acertou as cinco dezenas sorteadas. Com isso, o prêmio acumulou em R$ 4,7 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados na Quina foram: 13 52 39 59 32.

Teve ganhador na Quina 5484 de hoje?

Ninguém acertou o grande prêmio da Quina 5484. A modalidade lotérica, no entanto, ainda pagou prêmios nas demais faixas do sorteio.

Com 4 acertos, 77 apostas levaram R$ 7.307,72. Já com 3 acertos, 5.326 apostas ganharam R$ 158,87. Por fim, com 2 acertos, 135.608 apostas ganharam R$ 3,43.

Quando é o próximo sorteio da Quina?

Nesta sexta-feira, dia 05 de fevereiro, a Quina pode pagar R$ 4,6 milhões. O sorteio será às 20h. O apostador precisa efetivar o jogo até uma hora antes do sorteio nas loterias ou pela internet (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Para jogar, é necessário marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. É possível optar pelos números surpresa com a Surpresinha, ou seja, deixar que o sistema escolha o jogo para você. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

Os sorteios ocorrem de segunda-feira a sábado, sempre às 20h.