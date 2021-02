Resultado Quina 5496: prêmio acumula e vai a R$ 6 milhões

O resultado da Quina 5496 não teve ganhadores neste sábado, dia 20 de fevereiro. As dezenas sorteadas foram: 80 – 04 – 17 – 66 – 54. Como nenhum apostador acertou as cinco dezenas da faixa principal, o prêmio acumulou mais uma vez e agora vale R$ 6 milhões no próximo sorteio.

Para saber mais informações sobre o sorteio da Quina de hoje, clique aqui.

Teve ganhador na Quina 5496 de hoje?

Ninguém levou a bolada milionária da faixa principal do sorteio da Quina 5496 de hoje. Por outro lado, nas demais faixas de premiação o concurso pagou diversos prêmios aos apostadores. Confira:

Na quadra do jogo de hoje, 80 apostas faturaram R$ 7.162,99. No terno, 6.449 apostas R$ 133,61. O duque da Quina de hoje, 152.602 apostas levaram o menor prêmio de R$ 3,10.

5 acertos – Não houve ganhadores;

Não houve ganhadores; 4 acertos – 80 apostas ganhadoras, R$ 7.162,99;

3 acertos – 6.449 apostas ganhadoras, R$ 133,61;

2 acertos – 152.602 apostas ganhadoras, R$ 3,10.

Para assistir o sorteio da Quina 5496 de hoje, acesse o perfil da Caixa no Youtube.

Quando é o próximo sorteio da Quina?

O próximo sorteio da Quina será na segunda-feira, dia 22 de fevereiro, às 20 horas. O prêmio do concurso será de R$ 6 milhões. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet. O jogo simples custa R$ 2,00.

Para fazer a sua aposta da Quina basta selecionar de 5 a 15 dezenas dentre os 80 números disponíveis no volante.

O prêmio bruto da Quina corresponde a 43,35% da arrecadação do concurso. Com isso, a partir deste valor cada faixa de prêmios fica dividida da seguinte forma: