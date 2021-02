Resultado da Quina concurso 5496 (20/2); confira os números sorteados

Os apostadores podem conferir o resultado da Quina concurso 5496 a partir das 20 horas deste sábado, dia 20 de fevereiro. O prêmio de hoje está acumulado na casa dos R$ 4,8 milhões.

Leva a bolada milionária o apostador que acertar todas as dezenas do resultado da Quina concurso 5496.

Resultado da Quina concurso 5496

Em breve as dezenas do sorteio aparecerão aqui em tempo real.

Ganhadores em tempo real das Loterias

Acompanhe aqui se você é um novo milionário com os resultados das loterias.

Todos os resultados da Quina

Confira o resultado da Quina 5495, sorteado na sexta-feira, 19 de fevereiro (19/02). Os números sorteados foram: 07 70 23 11 65.

Confira o resultado da Quina 5494, sorteado na quinta-feira, 18 de fevereiro (18/02). Os números sorteados foram: 38 03 52 29 12.

Confira o resultado da Quina 5493, sorteado na quarta-feira, 17 de fevereiro (17/02). Os números sorteados foram: 48 66 60 77 53

Confira o resultado da Quina 5492, sorteado no sábado, 13 de fevereiro (13/02). Os números sorteados foram: 14 27 36 39 47.

Confira o resultado da Quina 5491, sorteado na sexta-feira, 12 de fevereiro (12/02). Os números sorteados foram: 04 07 19 55 69.

Confira o resultado da Quina 5490, sorteado na quinta-feira, 11 de fevereiro (11/02). Os números sorteados foram: 31 27 43 18 03

Confira o resultado da Quina 5489, sorteado na quarta-feira, 10 de fevereiro (10/02). Os números sorteados foram: 59 40 79 63 05

Confira o resultado da Quina 5488, sorteado na terça-feira, 09 de fevereiro (09/02). Os números sorteados foram: 65 57 30 66 23

Confira o resultado da Quina 5487, sorteado na segunda-feira, 08 de fevereiro (08/02). Os números sorteados foram: 51 60 71 31 25

Confira o resultado da Quina 5486, sorteado no sábado, 06 de fevereiro (06/02). Os números sorteados foram: 04 57 53 26 29.

Acompanhe os demais resultados da Quina clicando aqui.

A transmissão do sorteio pode ser acompanhada diretamente no perfil a Caixa no Youtube.

Prêmios da Quina

A Quina é uma das loterias mais antigas do Brasil. Nela, o apostador joga com cinco números e concorrer a prêmios milionários. Os sorteios são de segunda a sábado, sempre às 20 horas. A aposta de menor valor custa R$ 2.

O prêmio bruto da Quina corresponde a 43,35% da arrecadação do concurso. Com isso, a partir deste valor cada faixa de prêmios fica dividida da seguinte forma:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 5 números;

19% entre os acertadores de 4 números;

20% entre os acertadores de 3 números;

11% entre os acertadores de 2 números.

Deste total da premiação, 15% acumulam para os acertadores dos 5 números da Quina de São João.

Não havendo acertador em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, nas respectivas faixas.