Quina 5501 acumula mais uma vez e prêmio vai a R$ 13 milhões

Ninguém acertou o resultado da Quina 5501 desta sexta-feira, dia 26 de fevereiro. O prêmio da modalidade acumulou mais uma vez e agora vale R$ 13 milhões no próximo sorteio. As dezenas sorteadas foram: 25 26 16 58 20.

Teve ganhador na Quina 5501 de hoje?

Nenhuma apostador acertou a faixa principal da Quina 5501. A modalidade lotérica pagou prêmios nas faixas de menor valor. O prêmio de maior valor acumulou.

A faixa da quadra do resultado da Quina 5501 pagou R$ 10.415,98 a 82 apostas. O terno do sorteio premiou 8.496 apostas R$ 151,17. Já o duque premiou 212.619 apostas com R$ 3,32

Não houve ganhadores; 4 acertos – 82 apostas ganhadoras, R$ 10.415,98;

3 acertos – 8.496 apostas ganhadoras, R$ 151,17;

2 acertos – 212.619 apostas ganhadoras, R$ 3,32.

Próximo concurso da Quina

O próximo sorteio da Quina pode pagar o prêmio acumulado de R$ 13 milhões no sábado, dia 27 de fevereiro. As apostas podem ser feitas até às 19 horas e custam apenas R$ 2 (5 números apostados).

Da arrecadação do concurso da Quina, 43,35% é retirado para pagar o prêmio bruto. A partir do valor montante, cada faixa de prêmios fica dividida da seguinte forma: