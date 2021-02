Veja o resultado da Quina 5501 de hoje, sexta-feira (26/2)

O resultado da Quina 5501 desta sexta-feira, dia 26 de fevereiro, saiu às 20 horas. O prêmio da faixa principal de hoje está acumulado em R$ 11,5 milhões. Confira os números premiados: 25 26 16 58 20

Resultado da Quina 5501

Todos os resultado da Quina

Confira o resultado da Quina 5500, sorteado na quinta-feira, 25 de fevereiro (25/02/2021). Os números sorteados foram 45 19 03 34 79.

Confira o resultado da Quina 5499, sorteado na quarta-feira, 24 de fevereiro (24/02/2021). Os números sorteados foram 53 33 67 06 22.

Confira o resultado da Quina 5498, sorteado na terça-feira, 23 de fevereiro (23/02/2021). Os números sorteados foram ​66 47 25 46 49.

Confira o resultado da Quina 5497, segunda-feira, 22 de fevereiro (22/02/2021). Os números sorteados foram ​79 58 46 69 80.

Confira o resultado da Quina 5496, sábado, 20 de fevereiro (20/02/2021). Os números do sorteio foram: 80 04 17 66 54

Confira o resultado da Quina 5495, sexta-feira, 19 de fevereiro (19/02/2021). Os números do sorteio foram: 07 70 23 11 65.

Prêmios da Quina

A Quina paga diversos prêmios em suas faixas diariamente. O prêmio bruto do sorteio equivale a 43,35% da arrecadação. Com isso, a partir deste valor as faixas são divididas da seguinte forma:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 5 números,

19% entre os acertadores de 4 números,

20% entre os acertadores de 3 números,

11% entre os acertadores de 2 números e

15% acumulam para os acertadores dos 5 números da Quina de São João.

Não havendo acertador em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, nas respectivas faixas.