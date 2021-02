Quina acumula e prêmio sobe para R$ 3,6 milhões

Ninguém acertou o resultado da Quina 5494 desta quinta-feira, 18 de fevereiro. Os números sorteados foram 38 03 52 29 12. Como ninguém acertou as 5 dezenas sorteadas, o prêmio acumulou em R$ 3,6 milhões para o próximo sorteio.

Teve ganhadores na Quina de hoje?

Ninguém acertou a faixa principal do sorteio da Quina de hoje. Confira a seguir o resultado nas demais faixas de premiação de hoje.

Na quadra do sorteio de hoje, 85 apostadores acertaram os números e levaram R$ 5.689,94. Já no terno, 5.559 apostas ganhadoras levaram R$ 130,83. No duque, 132.895 apostas ganharam R$ 3.

Veja mais detalhes sobre o resultado da Quina 5494 por aqui.

Para assistir ao sorteio de hoje, acesse o perfil da Caixa no Youtube.

Quando será o próximo sorteio?

O próximo sorteio será realizado na sexta-feira, 19 de dezembro, às 20h, e o prêmio será de R$ 3,6 milhões. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio. O valor da aposta simples é de R$ 2.

