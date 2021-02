Resultado da Quina concurso 5494 (18/2); confira os números sorteados

Nesta quinta-feira, dia 18 de fevereiro, foi divulgado, às 20 horas, o resultado da Quina concurso 5494. As dezenas sorteadas na extração foram: 38 03 52 29 12.

O resultado da Quina concurso 5494 pode pagar R$ 3 milhões para o apostador que acertar todas as dezenas.

Ganhadores em tempo real das Loterias

Acompanhe aqui se você é um novo milionário com os resultados das loterias.

Todos os resultados da Quina

Confira o resultado da Quina 5493, sorteado na quarta-feira, 17 de fevereiro (17/02). Os números sorteados foram: 48 66 60 77 53

Confira o resultado da Quina 5492, sorteado no sábado, 13 de fevereiro (13/02). Os números sorteados foram: 14 27 36 39 47.

Confira o resultado da Quina 5491, sorteado na sexta-feira, 12 de fevereiro (12/02). Os números sorteados foram: 04 07 19 55 69.

- PUBLICIDADE. -

Confira o resultado da Quina 5490, sorteado na quinta-feira, 11 de fevereiro (11/02). Os números sorteados foram: 31 27 43 18 03

Confira o resultado da Quina 5489, sorteado na quarta-feira, 10 de fevereiro (10/02). Os números sorteados foram: 59 40 79 63 05

Confira o resultado da Quina 5488, sorteado na terça-feira, 09 de fevereiro (09/02). Os números sorteados foram: 65 57 30 66 23

Confira o resultado da Quina 5487, sorteado na segunda-feira, 08 de fevereiro (08/02). Os números sorteados foram: 51 60 71 31 25

Confira o resultado da Quina 5486, sorteado no sábado, 06 de fevereiro (06/02). Os números sorteados foram: 04 57 53 26 29.

Confira o resultado da Quina 5485, sorteado na sexta-feira, 05 de fevereiro (05/02). Os números sorteados foram: 77 49 53 12 38.

Confira o resultado da Quina 5484, sorteado na quinta-feira, 04 de fevereiro (04/02). Os números sorteados foram: 13 52 39 59 32.

Confira o resultado da Quina 5483, sorteado na quarta-feira, 03 de fevereiro (03/02). Os números sorteados foram: 01 02 57 79 54.

- PUBLICIDADE -

Confira o resultado da Quina 5482, sorteado na terça, 02 de fevereiro (02/02). Os números sorteados foram: 70 25 40 27 63.

Acompanhe os demais resultados da Quina clicando aqui.

A transmissão do sorteio pode ser acompanhada diretamente no perfil a Caixa no Youtube.

Como funciona a premiação da Quina?

O prêmio bruto da Quina corresponde a 43,35% da arrecadação do concurso. Com isso, a partir deste valor cada faixa de prêmios fica dividida da seguinte forma:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 5 números;

19% entre os acertadores de 4 números;

20% entre os acertadores de 3 números;

11% entre os acertadores de 2 números.

Deste total da premiação, 15% acumulam para os acertadores dos 5 números da Quina de São João.

Não havendo acertador em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, nas respectivas faixas.

- PUBLICIDADE -

Leia também:

Sorteio da Quina de São João 2021 pode pagar prêmio milionário