Quina acumula e vai a R$ 4,8 milhões no próximo sorteio

O resultado da Quina 5495 desta sexta-feira, dia 19 de fevereiro, não teve acertadores na faixa principal. As dezenas sorteadas foram 07 70 23 11 65. O prêmio acumulou mais uma vez e agora vale R$ 4,8 milhões no próximo sorteio.

Teve ganhadores na Quina de hoje?

Ninguém acertou a faixa principal do sorteio da Quina de hoje. Confira a seguir o resultado nas demais faixas de premiação de hoje.

5 acertos – Não houve ganhadores;

Não houve ganhadores; 4 acertos – 50 apostas ganhadoras, R$ 11.174,59;

3 acertos – 5.789 apostas ganhadoras, R$ 145,13;

2 acertos – 144.662 apostas ganhadoras, R$ 3,19.

Para assistir aos sorteios, acesse o perfil da Caixa no Youtube.

Sorteio da Quina de hoje (19/02/2021)

Quando será o próximo sorteio?

O próximo sorteio será no sábado, dia 20 de dezembro, às 20h, e o prêmio será de R$ 4,8 milhões. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio. O valor da aposta simples é de R$ 2.

A Quina é uma das loterias mais antigas do Brasil. Nela, o apostador joga com cinco números e concorrer a prêmios milionários. Os sorteios são de segunda a sábado, sempre às 20 horas. A aposta de menor valor custa R$ 2.

Para aumentar as chances de ganhar no sorteio, basta acrescentar mais números no volante de jogo. É possível escolher no máximo 15 números do universo de 80 disponíveis.