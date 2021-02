Resultado da Quina concurso 5495 (19/2); veja as dezenas premiadas

O resultado da Quina concurso 5495 pode pagar R$ 3,6 milhões nesta sexta-feira, dia 19 de fevereiro. O sorteio será a partir das 20 horas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Em breve será possível acompanhar quais foram as dezenas sorteadas no resultado da Quina concurso 5495 de hoje.

Confira o resultado da Quina 5494, sorteado na quinta-feira, 18 de fevereiro (18/02). Os números sorteados foram: 38 03 52 29 12.

Confira o resultado da Quina 5493, sorteado na quarta-feira, 17 de fevereiro (17/02). Os números sorteados foram: 48 66 60 77 53

Confira o resultado da Quina 5492, sorteado no sábado, 13 de fevereiro (13/02). Os números sorteados foram: 14 27 36 39 47.

Confira o resultado da Quina 5491, sorteado na sexta-feira, 12 de fevereiro (12/02). Os números sorteados foram: 04 07 19 55 69.

Confira o resultado da Quina 5490, sorteado na quinta-feira, 11 de fevereiro (11/02). Os números sorteados foram: 31 27 43 18 03

Confira o resultado da Quina 5489, sorteado na quarta-feira, 10 de fevereiro (10/02). Os números sorteados foram: 59 40 79 63 05

Confira o resultado da Quina 5488, sorteado na terça-feira, 09 de fevereiro (09/02). Os números sorteados foram: 65 57 30 66 23

Confira o resultado da Quina 5487, sorteado na segunda-feira, 08 de fevereiro (08/02). Os números sorteados foram: 51 60 71 31 25

Confira o resultado da Quina 5486, sorteado no sábado, 06 de fevereiro (06/02). Os números sorteados foram: 04 57 53 26 29.

Como funciona a Quina?

A Quina é uma das loterias mais antigas do Brasil. Nela, o apostador joga com cinco números e concorrer a prêmios milionários. Os sorteios são de segunda a sábado, sempre às 20 horas. A aposta de menor valor custa R$ 2.

Para aumentar as chances de ganhar no sorteio, basta acrescentar mais números no volante de jogo. É possível escolher no máximo 15 números do universo de 80 disponíveis.