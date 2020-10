Sem acertadores do resultado da Quina, concurso 5390, modalidade acumula pela sexta e prêmio vai a R$ 6,8 milhões. O sorteio foi realizado nesta quarta-feira, 14 de outubro, em São Paulo, pelas Loterias Caixa.

Confira o resultado da Quina concurso 5390: 04-25-46-53-71.

As 64 apostas que cravam quatro números, da segunda faixa, vão receber o prêmio de R$ 9,7 mil. Cerca de 154.6 mil jogadores acertaram três números e ganharam R$ 3,32.

Na Quina, concurso 5391, quem acertar o resultado pode levar o prêmio acumulado de R$ 6,8 milhões. O sorteio será realizado amanhã, quinta-feira (15), a partir das 20h.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como apostar na Quina?

Para apostar na Quina concurso 5390, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

A aposta da Quina custa no mínimo R$ 2 (com cinco números), mas pode chegar a R$ 6.006 (com 15). Se a aposta for feita no site, a compra mínima em uma sessão virtual é de R$ 30, mas esse valor pode incluir jogos em outras loterias.

Qual é a probabilidade de acertar o resultado da Quina?

Com a aposta simples, a probabilidade de acertar os cinco números do resultado da Quina é de uma em 24.040.016. Já na aposta com 15 números, essa chance vai para 8.005.

Você também vai gostar de ler: