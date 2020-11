A Quina concurso 5410 pode pegar o prêmio acumulado em R$ 8 milhões , neste sábado (07), para o apostador que acertar as cinco dezenas. O sorteio será realizado às 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

Para acompanhar o resultado do concurso ao vivo, os apostadores podem acessar o canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube para assistir a transmissão. As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até às 19h.

No último sorteio da Quina, concurso 5409 , realizado ontem (06), os números sorteados foram: 16 22 27 41 75.

Como apostar na Quina concurso 5410?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Para tentar acertar o resultado da Quina 5410, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Nessa modalidade, acertando a partir de duas dezenas já é possível ganhar prêmios.

A posta mínima de cinco números sai por R$ 2 e pode ser feita até às 19h – uma hora antes do sorteio do concurso – nas lotéricas credenciadas ou pela internet.

Quando são realizados os concursos da Quina?

Os sorteios da Quina são realizados seis vezes por semana: de segunda-feira a sábado. Assim, são realizados sempre às 20h, com transmissão ao vivo pela internet, por meio das redes sociais da Caixa e da RedeTV.

Como receber o prêmio da Quina?

Em lotéricas credenciadas, é possível retirar prêmios líquidos da Quina 5410 de até R$1.332,78. Se o valor do prêmio for maior, o ganhador deve ir até uma agência da Caixa e levar: bilhete premiado, R.G e C.P.F.

É importante ficar atento ao prazo de retirada do prêmio da Quina 5410. O apostador pode buscar seu prêmio até 90 dias depois da data do sorteio do concurso.

Caso isso não aconteça, o valor será repassado ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Qual é a chance de ganhar na Quina 5410?

A chance ganhar na Quina 5410 com a aposta simples de cinco dezenas é de uma em mais de 24 milhões. Entretanto, se a aposta tiver mais números, a probabilidade aumenta.

Por exemplo: um jogo com 15 números (que é o máximo permitido), a chance de ganhar é de uma em 8.005 mil.

Últimos resultados da Quina

Confira os resultados da Quina dos concurso realizados anteriormente.

Quina resultados anteriores, concurso 5409 de sexta, 06 de novembro (06/11): os números sorteados foram: 75 22 41 16 27

Quina resultados anteriores, concurso 5408 de quinta, 05 de novembro (05/11): os números sorteados foram: 39 54 64 67 71

Quina resultados anteriores, concurso 5407 de quarta, 04 de novembro (04/11): os números sorteados foram: 04 11 16 28 45

Quina resultados anteriores, concurso 5406 de terça, 03 de novembro (03/11): os números sorteados foram: 41 46 54 57 65

Quina resultados anteriores, concurso 5405 de sábado, 31 de outubro (31/10): os números sorteados foram: 18 43 46 47 79

Quina resultados anteriores, concurso 5404 de sexta, 30 de outubro (30/10): os números sorteados foram: 20 34 66 70 75

Quina resultados anteriores, concurso 5403 de quinta, 29 de outubro (29/10): os números sorteados foram: 05 07 33 42 64

Quina resultados anteriores, concurso 5402 de quarta, 28 de outubro (28/10): os números sorteados foram: 09 61 63 66 67

Quina resultados anteriores, concurso 5401 de terça, 27 de outubro (27/10): os números sorteados foram:

07 18 32 52 71

Quina resultados anteriores, concurso 5400 de segunda, 26 de outubro (27/10): os números sorteados foram

32 56 65 74 80

Quina resultados anteriores, concurso 5399 de sábado, 24 de outubro (24/10): os números sorteados foram

27 32 44 46 49

Quina resultados anteriores, concurso 5398 de sexta, 23 de outubro (23/10): os números sorteados foram

09 14 37 54 80

Quina resultados anteriores, concurso 5397 de quinta, 22 de outubro (22/10): os números sorteados foram

05 32 41 51 76

Quina resultados anteriores, concurso 5396 de quarta, 21 de outubro (21/10): os números sorteados foram

03 11 30 54 57

Quina resultados anteriores, concurso 5395 de terça, 20 de outubro (20/10): os números sorteados foram 16 28 42 66 75