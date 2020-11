De acordo com a Loterias Caixa, a Quina, concurso, 5415 , sorteia nesta sexta-feira, dia 13 de novembro, o prêmio acumulado de R$ 1,4 milhão . O resultado do concurso pode ser conferido a partir das 20h (horário de Brasília).

Além disso, o apostador pode acompanhar o resultado ao vivo do sorteio por meio da transmissão nas redes sociais da Caixa. As apostas devem ser feitas até às 19h, uma hora antes do resultado concurso que acontecerá no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Qual foi o último resultado da Quina?

O último sorteio da Quina, concurso 5414, foi realizado ontem, quinta-feira dia 12, e teve as seguintes dezenas: 11 21 37 61 70. Na Quina, ganha prêmio quem acertar de dois a cinco números.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Apesar de nenhuma aposta ganhar o prêmio principal, porém, nas demais, a Quina teve acertadores: na segunda faixa, 35 apostas conquistaram R$ 10,1 mil; na terceira faixa, 2.6 mil apostas ganharam R$ 200; e na quarta faixa, 71.2 mil conseguiram R$ 4,11.

Como concorrer na Quina 5415?

Para concorrer na Quina 5415, o apostador consegue registrar a aposta de duas maneiras. Uma delas, a mais tradicional, é em casas lotéricas, marcando os números desejados no Volante.

Já a outra maneira, é o registro da aposta por meio do site Loterias Caixa (https://www.loteriasonline.caixa.gov.br). Não é difícil fazer o jogo no canal eletrônico, porém o valor mínimo de aposta precisa ser de R$ 30.

Na Quina 5415, o apostador consegue colocar mais dezenas em uma mesma aposta. Dessa maneira, é possível aumentar a chance de ganhar o prêmio principal.

Confira os valores do jogo com cada dezenas adicionada:

Cinco números custa, assim, R$2,00;

Seis números custa, assim, R$12,00;

Sete números custa, assim, R$42,00;

Oito números custa, assim, R$112,00;

Nove números custa, assim, R$252,00;

10 números custa, assim, R$504,00;

11 números custa, assim, R$924,00;

12 números custa, assim, R$1.584,00;

13 números custa, assim, R$2.574,00;

14 números custa, assim, R$4.004,00;

15 números custa, assim, R$6.006,00;

Quais são os prêmio da Quina 5415?

A Quina, concurso 5415, não possui prêmio fixo em nenhuma faixa de acertos. Nesta modalidade, para cada faixa é destinada uma porcentagem de prêmio.

Do total bruto arrecado no concurso, 43,35% são distribuídos da seguinte maneira:

primeiramente, 35% para quem acertar cinco números;

em seguida, 19% para quem acertar quatro números;

logo após, 20% para quem acertar três números;

11% para quem acertar dois números;

por fim, 15% acumulam para quem acertar cinco números da Quina de São João;

Qual é a chance de ganhar na Quina 5415?

Com a aposta simples, a probabilidade do apostador acertar os cinco números é de uma em 24.040.016. Todavia, quanto mais números são adicionados ao jogo, maior sãos as chances de ganhar nessa loteria.

Uma aposta com seis números jogados, a probabilidade de ganhar é de uma em 4.006.669. Para sete números jogados, a chance de ganhar é de uma em 1.144.9763.

Com oito números jogados, a chance é de uma em 429.286. Já para nove números jogados, a chance é de uma em 190.794.

Mas, se forem 10 números jogados na Quina 5415, a chance aumenta para uma em 95.396. Se a aposta for de 11 números, desse modo, a chance de ganhar é de uma em 52.035

Já para aqueles que adicionarem 12 números, a chance será de uma em 30.354. Quem fizer uma aposta com 13 números, tem uma chance de ganhar a cada 18.679;

Por outro lado, para o apostador que escolher 14 números, a chance de ganhar será de uma em 12.008. Por fim, para 15 números jogados na Quina 5415, a chance de ganhar é de uma em 8.005.