Quina 5489 pode entregar prêmio de R$ 2,6 milhões hoje (10/02/21)

A Quina, concurso 5489, sorteia nesta quarta-feira, dia 10, o prêmio de R$ 2,6 milhões para o jogador que acertar as cinco dezenas. O sorteio das dezenas será realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo e contará com transmissão ao vivo por meio das redes redes sociais das Loterias Caixa.

Para concorrer ao prêmio, os apostadores precisam registrar seus jogos em lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loterias.caixa.gov.br) até às 19h. A chance de um jogador acertar o resultado da Quina, concurso 5489, é de uma em mais de 24 milhões.

Saiba mais sobre a Quina 5489

Na Quina 5489 o prêmio vai para quem acertar as cinco dezenas sorteadas, de 80 números disponíveis. O apostador também pode jogar mais números para melhores chances.

O jogador precisa escolher de cinco a 15 números do volante para concorrer ao sorteio. A escolha das dezenas pode ser feita manualmente ou por meio da Surpresinha – quando o sistema seleciona os números.

Existe também a Teimosinha, opção para concorrer por três, seis, 12, 18 ou até 24 concursos consecutivos.

A aposta simples da Quina, concurso 5489, com cinco números, custa R$2,00 e os sorteios da modalidade são de segunda-feira a sábado, às 20h.

Chance de ganhar no concurso

A chance ganhar na Quina 5489 com a aposta simples de cinco dezenas é de uma em mais de 24 milhões. Mas, se a aposta tiver mais números, por exemplo, um jogo com 15 dezenas, a chance de ganhar é de uma em 8.005 mil.