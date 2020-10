Quina acumula e pode pagar R$ 6,8 milhões nesta quinta-feira (15)

O sorteio da Quina concurso 5391 paga nesta quinta-feira (15) o prêmio de R$6,8 milhões. As apostas podem ser feitas até às 19h (Horário de Brasília) através do site oficial da Loterias Caixa na internet ou pelas casas lotéricas de todo o país. O sorteio acontece no Espaço Loterias Caixa, às 20h, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. É possível assistir ao-vivo através do Youtube.

No concurso anterior, realizado na noite de quarta-feira (14), ninguém acertou as cinco dezenas sorteadas. Já 64 apostas acertaram quatro números e ganharam, cada um, R$9.717,66. Outras 5.771 acertaram três dezenas e ganharam R$ 162,05. Confira a sequência vencedora:

04 – 25 – 46 – 53 – 71

Como jogar

Para concorrer, é necessário marcar de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. É possível também optar pela Surpresinha – quando o sistema escolhe a sequência numérica de forma automatizada. Ganham prêmios quem acertar 2, 3, 4 ou 5 números – podendo, ainda, concorrer com a mesma aposta por 3,6, 12, 18 ou 24 concursos com a Teimosinha. O preço da aposta com cinco números é de R$ 2,00.

