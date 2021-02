Resultado da Quina 5489: veja as dezenas sorteadas hoje (10/2/21)

Um prêmio de R$ 2,6 milhões pode sair no resultado da Quina 5489 desta quarta-feira, dia 10 de fevereiro. Leva a bolada milionária o apostador que acertar as cinco dezenas premiadas. O sorteio ocorre a partir das 20 horas.

Acompanhe em breve quais são os números do resultado da Quina 5489:

Todos os resultados da Quina

Confira o resultado da Quina 5488, sorteado na terça-feira, 09 de fevereiro (09/02). Os números sorteados foram: 65 57 30 66 23

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Confira o resultado da Quina 5487, sorteado na segunda-feira, 08 de fevereiro (08/02). Os números sorteados foram: 51 60 71 31 25

Confira o resultado da Quina 5486, sorteado no sábado, 06 de fevereiro (06/02). Os números sorteados foram: 04 57 53 26 29.

Confira o resultado da Quina 5485, sorteado na sexta-feira, 05 de fevereiro (05/02). Os números sorteados foram: 77 49 53 12 38.

Confira o resultado da Quina 5484 , sorteado na quinta-feira, 04 de fevereiro (04/02). Os números sorteados foram: 13 52 39 59 32.

Confira o resultado da Quina 5483 , sorteado na quarta-feira, 03 de fevereiro (03/02). Os números sorteados foram: 01 02 57 79 54.

Confira o resultado da Quina 5482, sorteado na terça, 02 de fevereiro (02/02). Os números sorteados foram: 70 25 40 27 63.

Confira o resultado da Quina 5481, sorteado na segunda, 01 de fevereiro (01/02). Os números sorteados foram: 42 52 74 73 62.

Confira o resultado da Quina 5480, sorteado no sábado, 30 de janeiro (30/01). Os números sorteados foram: 13 34 55 57 59.

Confira o resultado da Quina 5479, sorteado na sexta-feira, 29 de janeiro (29/01). Os números sorteados foram: 28 33 41 69 74.

Confira o resultado da Quina 5478, sorteado na quinta-feira, 28 de janeiro (28/01). Os números sorteados foram: 33 79 35 74 28.

Acompanhe os demais resultados da Quina clicando aqui.

A transmissão do sorteio pode ser acompanhada diretamente no perfil a Caixa no Youtube.

Sorteios da Quina

A Quina é uma das modalidades lotéricas mais populares entre os apostadores brasileiros. Isso porque, além do fato de ser uma das mais antigas do país, ela é uma das apostas mais baratas das Loterias Caixa. Custando apenas R$ 2 é possível concorrer a prêmios milionários de segunda a sábado.

A aposta simples do jogo é composta por 5 dezenas. O apostador, no entanto, pode aumentar a quantidade de números no volante, chegando a 15 dezenas escolhidas no universos dos 80 números disponíveis.