Resultado da Quina 5492: sem ganhador, prêmio vai para R$ 1,5 milhão

Neste sábado, dia 13 de fevereiro, nenhum apostador conseguiu acertar as cinco dezenas do resultado da Quina 5492. Como não teve ganhadores, o prêmio acumulou para R$ 1,5 milhão no próximo sorteio.

Alguma aposta acertou o resultado da Quina 5492?

Ninguém cravou o resultado da Quina 5492 ( 14 27 36 39 47 ), mas muitas apostas acertaram as dezenas parcialmente. Dessa forma, as demais faixas pagaram diversos prêmios menores aos apostadores.

Na faixa de quatro acertos, 77 apostas garantiram R$ 5,2 mil. Já 4,3 mil jogadores acertaram três números, faturando R$ 138, e 103,1 mil marcaram dois números, ganhando R$ 3.

4 acertos – 77 apostas ganhadoras, R$ 5.265,67;

3 acertos – 4.394 apostas ganhadoras, R$ 138,75;

2 acertos – 103.144 apostas ganhadoras, R$ 3,25;

Para acompanhar as gravações dos sorteios da Quina, acesse o perfil da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio da Quina

Na quarta-feira, dia 17 de fevereiro, ocorre o próximo sorteio da Quina concurso 5493. O prêmio está acumulado em R$ 1,5 milhão e pode sair para quem acertar as cinco dezenas premiadas.

A aposta sai por R$2 e para concorrer ao prêmio, basta ir até uma lotérica ou apostar pelo canal eletrônico de apostas da Caixa. Veja como fazer a sua aposta online.