Resultado da Quina 5936 de segunda-feira (29/08/2022)

Semana começa com o sorteio do resultado da Quina 5936, a partir das 20h (horário de Brasília). O prêmio que está acumulado e estimado em R$ 700 mil e o sorteio ocorre em São Paulo. O apostador que acertar as cinco dezenas pode ganhar o prêmio da noite.

Resultado de hoje

Os números sorteados no resultado da Quina de hoje foram:

Premiação do resultado da Quina 5936

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha da Quina.

A probabilidade de acertar o resultado é de uma em mais de 24 milhões. Mas se a aposta tiver mais números, a chance de ganhar aumenta:

5 números – a chance é de uma em 24.040.016;

6 números – a chance é de uma em 4.006.669;

7 números – a chance é de uma em 1.144.763;

8 números – a chance é de uma em 429.286;

9 números – a chance é de uma em 190.794;

10 números – a chance é de uma em 95.396;

11 números – a chance é de uma em 52.035;

12 números – a chance é de uma em 30.354;

13 números – a chance é de uma em 18.679;

14 números – a chance é de uma em 12.008;

15 números – a chance é de uma em 8.005.

