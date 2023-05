Resultado da Quina 6159: quando sai e qual o prêmio hoje

Fim do mês de maio e está chegando o sorteio do resultado da Quina 6159, com prêmio estimado em R$ 2,3 milhões. Se ninguém ganhar, acumula para sábado. Quais os números? Acompanhe.

Acompanhar resultado da Quina 6159

Os números do resultado da Quina 6159 serão sorteados no dia 26 de maio, sexta, a partir das 20 horas. Os apostadores podem acompanhar a extração pela página de loterias do DCI e também pelo Youtube da Caixa.

Para participar do sorteio especial, é preciso adquirir um bilhete com no mínimo cinco números. Nas lotéricas, o preço mínimo da aposta na Quina é de R$ 2,50.

Para quem deseja tentar a sorte sem sair de casa, é possível apostar utilizando os canais das Loterias Caixa pela internet. Nesse caso, será preciso desembolsar pelo menos R$ 30 para participar.

Para jogar, é preciso marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis.

O apostador pode deixar para o sistema escolher os números, por meio da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

A probabilidade de acertar o resultado é de uma em mais de 24 milhões. Mas se a aposta tiver mais números, a chance de ganhar aumenta:

5 números – a chance é de uma em 24.040.016;

6 números – a chance é de uma em 4.006.669;

7 números – a chance é de uma em 1.144.763;

8 números – a chance é de uma em 429.286;

9 números – a chance é de uma em 190.794;

10 números – a chance é de uma em 95.396;

11 números – a chance é de uma em 52.035;

12 números – a chance é de uma em 30.354;

13 números – a chance é de uma em 18.679;

14 números – a chance é de uma em 12.008;

15 números – a chance é de uma em 8.005.

Como apostar online na Quina 6159

Para apostar na Quina de São João 2022 e ganhar o prêmio milionário acertando o resultado, os apostadores tem duas opções: aplicativo Loterias Caixa ou o site (www.loteriasonline.caixa.gov.br). A compra mínima permitida para concorrer ao sorteio é de R$ 30 e para chegar nesse valor os apostadores têm três opções:

Fazer, pelo menos, 15 apostas simples. Cada jogo da Quina sai por R$ 2,50 então 15 apostas sairão por R$ 30 Adicionar mais números em um mesmo jogo. Uma aposta com seis números sair por R$ 12 e com sete sai por R$ 47. Apostar também em outras modalidades. Ao todo, existem nove tipos de jogos lotéricos com opção de apostar online, portanto, é possível concorrer aos prêmios desses outros concursos também.

Você também vai gostar de ler:

Conheça 5 pessoas que ganharam na loteria varias vezes

Fraude na loteria: Conheça 4 histórias inacreditáveis