A Caixa Econômica Federal vai sortear na noite desta quarta-feira (14) em São Paulo, o resultado da Quina, concurso 5390. Se uma ou mais apostas acertarem todos os números, o prêmio da loteria a ser distribuído está estimado em R$ 5,6 milhões.

Confira o resultado da Quina, concurso 5390: 04-25-46-53-71.

Premiação

O prêmio de R$ 5,6 milhões do resultado da Quina do dia 14 de outubro deve ser sacado em uma agência da Caixa Econômica Federal, mesmo que o apostador não tenha conta no banco estatal. Além do bilhete, o apostador deve apresentar CPF e RG originais. A premiação é livre de Imposto de Renda.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Resultado da Quina e acumulação

Não havendo acertador em qualquer faixa do resultado da Timemania, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. O apostador também precisa ficar atento aos prazos: os prêmios das loterias prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Portanto, após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Não existindo aposta premiada na 1ª faixa (quina) do resultado da Quina, este valor será somado ao valor da 2ª faixa e rateado entre as apostas que contiverem 4 prognósticos certos (quadra);

Se não houver apostas premiadas na 1ª faixa (quina) e na 2ª faixa (quadra), os valores destinados a prêmios para estas faixas serão somados ao valor da 3ª faixa, e rateados entre as apostas que contiverem 3 prognósticos certos (terno);

Não existindo apostas premiadas na 1ª faixa (quina), na 2ª faixa (quadra) e na 3ª faixa (terno) os valores destinados a prêmios para estas faixas serão somados ao valor da 4ª faixa, e rateados entre as apostas que contiverem 2 prognósticos certos (duque);

Não existindo apostas premiadas em quaisquer faixas de premiação do resultado da Quina, os valores acumulam para o concurso seguinte, na 1ª faixa de premiação

Você também vai gostar de ler: