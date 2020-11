Quina 5405: ninguém acerta e prêmio acumula em R$ 3,2 milhões; veja resultado

Nenhuma aposta cravou as dezenas sorteadas no resultado da Quina, concurso 5405, realizado neste sábado, dia 31 de outubro. Como não houve ganhadores, o prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 3,2 milhões.

O próximo concurso do Dia de Sorte será realizado na terça-feira, dia 3 de novembro, a partir das 20h (horário de Brasília).

Resultado da Quina concurso 5405

Veja as dezenas sorteadas no resultado da Quina 5405: 18 43 46 47 49

Segundo a Caixa Econômica Federal, outras faixas menores também distribuíram prêmios: 72 bilhetes levaram R$ 6,4 mil ao acertar quatro números. Além disso, 4.702 apostas acertaram três dezenas e embolsaram R$ 148,18. Outras 109.478 mil acertaram três dezenas e ganharam R$ 3,50.

O sorteio da Quina 5406 ocorrerá na terça-feira (03), e o resultado poderá ser conferido no DCI.

Como apostar na Quina?

Para apostar no próximo concurso da Quina, basta marcar de 5 a 15 números, dentre os 80 disponíveis no volante. O sortudo fatura o prêmio se acertar as cinco dezenas. As apostas devem ser realizadas até às 19 horas (Horário de Brasília) em lotéricas credenciadas ou no site oficial da Caixa: www.loterias.caixa.gov.br.

Os sorteios são realizados de segunda a sábado, sempre às 20h.

Quer jogar online? Veja como fazer

O valor mínimo de apostas pela internet, porém, é de R$ 30. A aposta é paga com cartão de crédito e deve ser feito um cadastro com o CPF do apostador. Para participar também é preciso ter mais de 18 anos.

Quanto custa apostar na Quina?

na Quina custa no mínimo R $ 2 (com cinco números), mas pode chegar a R $ 6.006 (com 15). Se a aposta for feita no site, a compra mínima em uma sessão virtual é de R $ 30, mas esse valor pode incluir jogos em outras loterias.

5 números marcados R$ 2

6 números marcados R$ 12,00

7 números marcados R$ 42,00

8 números marcados R$ 112,00

9 números marcados R$ 252,00

10 números marcados R$ 504,00

15 números marcados R$ 6.006,00

Qual a chance de ganhar o prêmio máximo?

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com cinco dezenas, com preço de R$ 2, a probabilidade de ganhar o prêmio é de 1 em 24 milhões, segundo a Caixa. Já para uma aposta com 15 dezenas escolhidas, com o preço de R$ R$ 6 mil, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8 mil.

Últimos resultados da Quina

